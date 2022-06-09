Sivas'ta belediye, sağanak sonrası altyapı ve yollarda çalışma yapıyor

Sivas'ta belediye, 2 gündür etkili olan sağanağın altyapıya ve yollara verdiği zararı gidermek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sağanağın bazı bölgelerde altyapıya ve yollara zarar verdiği ifade edildi.

Sağanak sonrası düşük kottaki yerlerde su baskınları meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küçük çaplı sel sularının taşıdığı taş ve çamur birikintileri altyapıda tıkanmalara sebebiyet verdi. Gece saatlerinden itibaren şehir genelinde çalışmalara başlayan Sivas Belediyesine bağlı SİBESKİ, Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hasar tespitinin ardından yer yer oluşan tıkanıklıkları gidererek su baskınlarının tahliye edilmesi için yoğun mesai içine girdi. Ayrıca bazı yollarda oluşan küçük çaplı çökmelerin giderilmesi adına onarım çalışmaları başlatıldı."

Öte yandan, AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 10, Ulaş ilçesi Güneşli köyünde 7 evi su bastı.

Bu arada, meteoroloji, Sivas için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.