Sivas'ta cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Erzincan karayolu Piredere köyü mevkiinde meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mehmet Özçelik yönetimdeki 27 BSH 44 plakalı cenaze nakil aracı,henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazada takla atan cenaze nakil aracının şoförü hayatını kaybederken, yanında bulunan yedek şoför M.S.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.S.A, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS