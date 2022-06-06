Sivas'ta CHP milletvekilleri gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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Sivas'ta CHP milletvekilleri gündemi değerlendirdi

06.06.2022 16:05
Sivas'ta CHP milletvekilleri gündemi değerlendirdi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, iktidar olmaları halinde ülkedeki sorunları çözeceklerini ileri sürerek, "Türk milleti yüzünü dönmüş, umudu Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyor. Bunu her yerde, her sahada görüyoruz." dedi.

CHP'nin Türkiye'nin birleştirici gücü olduğunu savunan Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ekonomi başta bütün sorunlar çalışarak tek tek çözülür ama en önemlisi birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Çünkü Anadolu coğrafyası her yönüyle birlik ve beraberliğin fışkırdığı bir noktadır. Biz işte altılı masayı bu nedenle oluşturduk. Bu masadaki birlik ve beraberliğin Türkiye'ye örnek olmasını istedik. Belki geçmiş tarihlerde birbirine değişik söylemlerde bulunmuş, 'yan yana gelemez' dediğimiz kişiler aynı masada kucaklaşmışlardır. Genel Başkanımız, 'Ben bir helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.' demişti. İşte biz de partimizin tüm örgütleriyle Anadolu'nun dört bir yanında vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz."

Ulaş Karasu ise kent genelinde her kesimden vatandaşla bir araya gelmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Sivaslılar artık sorunların çözülmesini istiyor. Hemşerilerimiz rahat olsun. Ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır, seçimlerden de partimiz birinci parti çıkacaktır. İktidar olduğumuzda da hem partimiz hem de Millet İttifakı'nın kadroları sorunları hızlı bir şekilde çözecektir." ifadelerini kullandı.

Karasu, kentteki tüm sorunları rapor haline getirdiklerini ve en kısa sürede genel merkeze sunacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ulaş Karasu, Balıkesir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta CHP milletvekilleri gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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