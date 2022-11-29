Sivas'ta obruk paniği... 15 metre ile obruğun içerisine düşmekten kurtuldu - Son Dakika
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Sivas'ta obruk paniği... 15 metre ile obruğun içerisine düşmekten kurtuldu

29.11.2022 11:48

Sivas'ta obruk paniği... 15 metre ile obruğun içerisine düşmekten kurtuldu Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, bir ilçe sakini ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri...

Sivas'ta obruk paniği... 15 metre ile obruğun içerisine düşmekten kurtuldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, bir ilçe sakini ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, ilçe sakinlerinden Soğancıoğlu ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu.

Sivas'ın Hafik ilçesi Çay Mahallesinde bulunan tarlada geçtiğimiz günlerde oluşan obruk görenleri korkuttu. İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. 15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

"Rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruk oluştu"

Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, " Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı. Panik yaptılar. Tabi ben tedirgin olarak geldim, etraf toz duman. Rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruk oluşmuş. 10'a 20 tahmini derinlikte. Bu şekilde bir çöküntü oldu. Bunu hemen yetkililere bildirdim. Geldiler ölçtüler biçtiler. Şuan da burayı doldurmaya çalışıyorlar. Neyden kaynaklı; taban suyumu, bataklık mı bilinçsiz sulamamı ona yorum yapamıyorum. 15 metre önümde çöküntü oluştu. Hayvanlarım ile beraber ben bunun içinde kalabilirdim. Bunun içinde düşüldüğü zaman zaten kimsenin bulma şansı yok" dedi.

Kaynak: İHA
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Sivas'ta kar etkili oluyor Sivas'ta kar etkili oluyor

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Son Dakika Güncel Sivas'ta obruk paniği... 15 metre ile obruğun içerisine düşmekten kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta obruk paniği... 15 metre ile obruğun içerisine düşmekten kurtuldu - Son Dakika
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