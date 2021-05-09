Sivas'ta şehit annelerinin "Anneler Günü" kutlandı - Son Dakika

Sivas'ta şehit annelerinin "Anneler Günü" kutlandı

09.05.2021 17:09
Sivas'ta şehit annelerinin

Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde ilçe protokolü şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sivas'ın Kangal, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde ilçe protokolü şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kangal ilçesinde Kaymakam Erinç Demir ve Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Şehit Komando Çavuş Üzeyir Gençdoğmuş'un annesi Kiraz Gençdoğmuş ve şehit polis memuru Rahmi Yaman'ın annesi Cennet Yaman'ı ziyaret eden Demir ve Apaydın, Anneler Günü'nü kutladı.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin günlerini tebrik eden Demir, "Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişmeyeceğimiz başta değerli şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuz Selim Yorgun ve Emniyet Müdür Vekili Alper Sancak da katıldı.

Kaymakam Demir ve beraberindekiler daha sonra şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ulaş

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Turan İlbey, şehit Jandarma Komando Er Hacı Avcı'nın annesi Dudu Avcı, şehit er Hakan Topçu'nun annesi Perihan Topçu ve şehit polis memuru Ahmet Koçak'ın annesi Nursel Koçak'ı ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit anneleriyle sohbet eden Nayman, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit annelerinin şehitlerin emaneti olduğunu belirten Nayman, "Şehit annelerimiz ve ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Onlara olan sonsuz saygı ve sevgimiz yanında şehitlerimizin bizlere emanetleridir, bizler de onların evlatlarıyız. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız. Şehit annelerimizin nezdinde tüm annelerimizin Anneler Günü'nü' kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Turan İlbey ise her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Şehit annelerimiz başta olmak üzere fedakarlık ve karşılıksız sevginin sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

Ziyarete İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan da katıldı.

Şarkışla

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Sosyal Hizmet Merkez Müdür Vekili Mehmet Benli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elem Demircioğlu, ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Aktan, şehit anneleriyle bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta şehit annelerinin 'Anneler Günü' kutlandı - Son Dakika


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