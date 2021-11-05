Sivas'ta sis etkili oldu - Son Dakika

Sis, Hafik ilçesinde de etkili oldu. Sivas- Erzincan kara yolunun Hafik'ten geçen kısmında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yoğun sis, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler

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