Sivas'taki doğal 'Çin Seddi'nde doğa yürüyüşü - Son Dakika

Sivas'taki doğal 'Çin Seddi'nde doğa yürüyüşü

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü sınırları içerisinde yer alan ve görüntüsüyle doğal bir Çin Seddi'ni andıran bölgede, Kaymakamlık tarafından planlanan "10 Fikir Proje" etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Bölgedeki doğal oluşumun tanıtımının yapılarak alanın turizme kazandırılması hedefleniyor.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıklar, görenlerin ilgisini çekiyor. Yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar bölgeyi ikiye ayıran bir görüntü veriyor. 'Çin Seddi'ni anımsatan oluşum, kilometreler boyunca kıvrımlar şeklinde devam ediyor. İlk kez Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirdiği doğal Çin Seddi meraklıların ilgisini çekiyor. Koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girilmesinin ardından İmranlı Kaymakamlığı başlattığı proje ile Çin Seddi'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Kaymakam Hasan Meşeli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Niyami Dağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş öncesi İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı katılımcıları uyardı. Meşeli, aynı zamanda vatandaşlara koruyucu sprey sıktı.

'BU GÜZELLİĞİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'

İlçe Kaymakamı Hasan Meşeli DHA'ya yaptığı açıklamada, "Güzel bir günde kalabalık bir arkadaş grubuyla buradan İmranlı'ya 15 kilometrelik bir güzergahta yürüyüş gerçekleştireceğiz. Amacımız İmranlı'nın 'Çin Seddi' dediğimiz ve doğa harikası olan alçı taşlarının yüzyıllar boyunca yağmurlar rüzgarlar sonucunda oluşan kayalıkların tanıtımını yapmaktı. Çünkü çok orjinal. Bu güzellikleri biz tüm Türkiye ve Dünya'ya tanıtmak istiyoruz. Oyüzden hem yürüyelim hem spor yapalım. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır hareketsiziz. Hem spor yapalım hem de bir araya gelelim istedik. Ayrıca buranında tanıtımını yapmak için yola çıktık. Biz yürüyüşümüzü koronavirüs tedbirlerine göre gerçekleştiriyoruz" dedi. İmranlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Niyami Dağlar ise, "Boğazören köyünün Çin Seddi'ni andıran güzel görünümüyle doğa ile baş başa güzel bir yürüyüş yapmayı planladık. Projeyi gerçekleştiren arkadaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 50 kişilik ekibimizle 15 kilometre bir yürüyüş yapacağız. Sağlık için bir spor yaptık diyebiliriz" dedi.

'MUHTEŞEM BİR MANZARASI VAR'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan da DHA'nın haberi sonrası kayalıkları fark ettiklerini belirterek, "Doğal güzelliği sizler sayesinde fark ettik. İlk haberi de sizler yapmıştınız. Biz bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz. Sivas İl Milli Eğitim camiasını hepsini buraya bekliyoruz" diye konuştu. Yürüyüşe katılanlardan Yelda Mert ise, "İnanılmaz bir doğa ve kesinlikle doğal bir Çin Seddi görünümün de bir yer. Herkesi bu doğal güzelliği göremeye davet ediyoruz. Muhteşem bir manzarası var. Seddimizin zirvesine kadar çıkmış bulunmaktayız. Harika bir zaman geçiriyoruz. Hedefimiz 2023 yılında buraya bolca turist çekmek" ifadelerini kullandı.