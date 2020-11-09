Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla mazlum coğrafyalarda 50 bin kişi suya kavuştu - SİVAS - Son Dakika

Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla mazlum coğrafyalarda 50 bin kişi suya kavuştu - SİVAS

09.11.2020 11:03

Afrika başta olmak üzere açlık ve kuraklıkla mücadele edilen coğrafyalarda Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyuları, 50 bin kişinin su ihtiyacını karşıladı.

Afrika başta olmak üzere açlık ve kuraklıkla mücadele edilen coğrafyalarda Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyuları, 50 bin kişinin su ihtiyacını karşıladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, mazlum coğrafyalarda sürdürdüğü su kuyusu projesi, açlık ve kuraklıkla mücadele eden insanlara umut oluyor.

Başta Afrika olmak üzere dünyanın dört bir yanında söz konusu mücadeleye görsel medyadan tanık olan Sivaslı hayırseverler, İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas İl Temsilciliğine bağışta bulundu.

Hem aileler adına hem de şahsi yapılan bağışlarla, Afrika ülkeleri Mali, Gana, Gine, Kenya, Sudan, Etiyopya, Çad, Uganda ile Asya ülkeleri Sri Lanka ve Afganistan'da 50 su kuyusu açıldı.

Derinliği 18 metre ile 80 metre arasında değişen su kuyuları, bu bölgelerde 10 bin hanede yaşayan 50 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor.

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Başkanı Efe Zileli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin, su kuyusu yardımlarını dünya genelinde 28 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Sivaslı hayırseverlerin, su kuyusu bağışlarıyla mazlum coğrafyalara adeta "can suyu" olduğunu vurgulayan Zileli, "Sivaslı hemşehrilerimizin bağışlarıyla dünya coğrafyasında başta Afrika olmak üzere bu zamana kadar 50 su kuyusu açtık. Bu kuyulardan 10 bin hanede yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin faydalandığını söyleyebiliriz." dedi.

Su kuyularının, açılmadan önce laboratuvar tahlilleri, derinlik ve miktar ölçümleri dahil tüm fizibilite çalışmalarının titizlikle yapıldığını anlatan Zileli, su çıktıktan sonra da bu kuyuların 2 yıl onarım ve bakımını yaptıklarını, sonraki aşamada ise partner kuruluşlara devrederek kendi gözetimleri altında bu faaliyetlerin devam ettiğini aktardı.

Su kuyularının, içme suyu dışında tarım arazilerinin sulanmasında da kullanıldığına dikkati çeken Zileli, "Bundan sonra ki hedefimiz ise Sivaslı hayırseverlerimizin desteğiyle su kuyularının sayısını 50'den 100'e çıkarmak." diye konuştu.

"Bundan büyük mutluluk olamaz"

Sivaslı hayırseverlerden Kani Ak da televizyon kanallarında izlediği programlardan çok etkilendiği için Afrika ülkesi Gine'ye ailesi adına su kuyusu açılması için bağışta bulunduğunu dile getirdi.

"Çok şükür bundan büyük mutluluk olamaz bana göre." diyen Ak, "Onların temiz su içmesi, bizim su içmemiz demek. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Anne ve babasının, izledikleri bir televizyon programından etkilenmesinin ardından Afrika'da 2 su kuyusu açılması için bağışta bulunduğunu belirten Kadir Boztepe ise, "Annem şimdi sürekli 'Ne yaptın?' diye soruyor. Büyük bir heyecanla kuyumuzun açılmasını bekliyoruz." dedi.

Hayırseverlerden Halit Türtürk de Almanya'da yaşayan amcası adına Mali'de su kuyusu açtırdıklarını anlattı.

Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla mazlum coğrafyalarda 50 bin kişi suya kavuştu - SİVAS
Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla mazlum coğrafyalarda 50 bin kişi suya kavuştu - SİVAS
Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla mazlum coğrafyalarda 50 bin kişi suya kavuştu - SİVAS
Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla mazlum coğrafyalarda 50 bin kişi suya kavuştu - SİVAS

Afrika, Sivas, Gine, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivaslı hayırseverlerin bağışlarıyla mazlum coğrafyalarda 50 bin kişi suya kavuştu - SİVAS - Son Dakika


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