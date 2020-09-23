Sivaslıların geri dönmesiyle Covid-19 vakalarında azalma görüldü - Son Dakika

Sivaslıların geri dönmesiyle Covid-19 vakalarında azalma görüldü

Sivas Valisi Salih Ayhan, Covid-19 vakalarında en yüksek sayısının 12 Eylül'de görüldüğü belirterek vaka sayılarında ciddi bir azalma olduğunu söyledi

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, Covid-19 vakalarında en yüksek vaka sayısının 12 Eylül'de görüldüğü belirterek vaka sayılarında ciddi bir azalma olduğunu söyledi. Ayhan, bir esnafın Covid-19 testinin pozitif olmasına rağmen iş yerini açmasınaysa tepki gösterdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla il nüfusu2 Milyona, 30 kişilik köy nüfuslarıysa 100'ün üzerine çıkmıştı. Nüfus artışlarıyla birlikte Covid-19 vakalarında ciddi bir patlama yaşanmıştı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Valiliği koordinesinde düzenlenen 'Basın bilgilendirme' toplantısında Sivas'taki pandemi sürecinin son durumu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Programa Vali Yardımcısı Çağlar Partal, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı ve basın mensupları katıldı.

"30 nüfusu olan köyün nüfusu bir anda 280'e çıktı"

Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde 100 bine yakın vatandaşa Covid-19 testi yapıldığı belirterek yaz aylarında köylerde nüfusun arttığını söyledi. Ayhan, "İlimizde bu güne kadar, yaklaşık 100 bine yakın vatandaşımıza Covid-19 testi yapıldı. Sivas'ta 632 bin vatandaşımız var, neredeyse 6 vatandaşımızdan birine test yapılmış oluyor. Burada özellikle dışarıdan gelen vatandaşlarımızın da çok yoğun olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hastanede tedavi gören vatandaş sayımızı paylaşmakta bir risk görmüyorum, şuan hastanemizde 375 vatandaşımız tedavi görmektedir. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye genelinde Covid-19'a karşı büyük bir mücadele verildi. İlimizde de neredeyse vaka sayısı sıfıra inmişti ancak normalleşme takvimine uygun bir şekilde 1 Haziran ve 1 Temmuz'dan sonra Anadolu'da tırmanış başladı. Sivas'ımızda da 10 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında 32 günlük zaman dilimi içerisinde çok yoğun bir vaka artışı oldu. Ciddi bir tırmanış oldu. Bütün kurumlarımız enerjisini bir noktaya birleştirdi. Yoğun vaka artışına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayakta oldu. Bu sürecinde ciddi manada aşağıya dönüşünü sağlamış olduk ve 12 Eylül itibariyle ciddi manada bir azalış olmaya başladı. Yani 12 Eylül bizim pik noktamız oldu, en yüksek vakanın olduğu gündü. Şuan ciddi manada geriye dönüş başladı. Sağlık Bakanımız, '2 milyon'dan fazla vatandaş Sivas'a yoğunlaştı' diye söyledi ki doğru. Köylerimiz çok yoğundu, 30 nüfusu olan köyü bir anda 280 nüfusa çıktı. Hala köylerimizde yoğunluk var. Bizim sağlık sistemimiz 650 bin -700 bin bilemedin 750 bin kapasitedeydi. Yoğun bir yaz nüfusu ki oda olması lazım. Buna da negatif dil kullanılıyor, İstanbul'dan, Ankara'dan gelip mahvettiler deniliyor. Bu çok doğru bir ifade değil. Onlar bizim hemşerilerimiz, sürekli gelmelerini arzu ediyoruz. Yaz ekonomisi sıla turizminin omuzlarında. Baktığımız zaman emekli, ev hanımı ve öğrencilerimizin toplam vakalarda ki oranı yüzde 70 yani bunlar hareketli olanlar, mobil. Burada şöyle bir sorun çıkıyor, iş hayatında bulunan vatandaşlarımızın daha dikkatli olduğunu görebiliyoruz. Bulaş kaynağında aile içi bulaş en yüksek" dedi.

23 kişi KYK yurtlarında izolasyonda

Vali Ayhan, bir esnafın Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen iş yerine açtığına dikkat çekerek yurtlarda 23 kişinin izolasyon altında olduğunu söyledi. Ayhan, "Evde izole olması gerekirken ihlalde bulunan vatandaşlarımız oldu, işin en veballi işiydi. Bu konuda ciddi manada rahatsızlığımız vardı. Bu kararı almadan önce günlük neredeyse 15'e yakın vatandaşımızı emniyet tespit ediyordu. Bu kararı aldıktan sonra Covid-19 testi pozitif olan vatandaşlarımız tespit edildiği anda yurtlarda onların izole süreçlerini tamamlatacağız. Cezalarını da vereceğiz. Toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı TCK'nın 195.maddesine göre de adli işlem için savcılığa göndereceğiz. Bu kararımız etkili oldu. Pandemi sürecinde bir çok kararlar aldık, bu kararlar içerisinde karantina uygulaması en etkileyici kararlardı. Onu da Sivas'ta ilk biz almıştık. Yine bu kararımızda en etkili kararlardan birisi oldu. Vatandaş işin vahametini anlamaya başladı. Ciddi ihbarlarda geliyor, komşusunu ihbar ediyor. Bir esnafımız Covid-19 testi pozitif çıkıyor, gidip dükkanını açıyor. Bunu tespit edemesek 10-15 gün boyunca en az 15-20 kişiye bulaştıracaktı. 15-20 kişinin belki etrafındaki başkaları. Suya atılan taş gibi yoğun bir şekilde vaka sayılarının artmasına sebebiyet verecekti. Bu gerçekten iyi bir tedbir oldu. Şuan yurdumuzda 23 kişi izolasyon altında tutuyoruz. Tam 229 ekibimiz ve Bin 11 personelimiz sürekli saha içerisinde. 347 iş yerine de toplam 5 milyon 858 bin 530 TL cezai müeyyide uygulandı. Entübe 45 hastamız var, dün vefat eden 3 vatandaşımız vardı" dedi.