Sivasspor evinde galibiyete ve gole hasret - Son Dakika

Sivasspor evinde galibiyete ve gole hasret

27.10.2020 10:41
Sivasspor evinde galibiyete ve gole hasret, System.String[]

Süper Lig'de dün sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Süper Lig'de dün sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı.

Ligde 6. haftada dün evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahadaki 3 maçta galibiyet elde edemedi.

Bu karşılaşmalarda gol de atamayan Sivasspor, kalesinde ise 4 gol gördü.

Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftasını maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı gösteremedi.

Sivas ekibi, deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor evinde galibiyete ve gole hasret - Son Dakika Spor

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