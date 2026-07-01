Siveno Genel Müdürü Şahin: Bebek ve çocuk cildi için güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değil - Son Dakika
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Siveno Genel Müdürü Şahin: Bebek ve çocuk cildi için güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değil

Siveno Genel Müdürü Şahin: Bebek ve çocuk cildi için güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değil
01.07.2026 13:12
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Siveno Yüzde 100 Doğal Bebek Güneş Kremi, Ecocert onaylı nano olmayan mineral UV filtre sistemiyle UVA ve UVB ışınlarına karşı SPF 50 koruma sunuyor. Siveno Genel Müdürü Fatih Şahin, "Bebek ve çocuk cildi için güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değil. Bu kremi geliştirirken temel hedefimiz, hassas ciltlerin ihtiyaçlarına uygun güvenilir bir korumayı doğal içerik yaklaşımımızla bir araya getirmekti" dedi.

Yaz aylarında açık havada geçirilen sürenin artmasıyla ebeveynlerin en çok önem verdiği konuların başında bebek ve çocukların güneşten korunması geliyor ancak uzmanlar, güneş korumasının yalnızca yaz tatilleriyle sınırlı olmadığını; parkta geçirilen zamanlarda, günlük yürüyüşlerde ve açık havadaki tüm aktivitelerde yıl boyunca dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin (AAD) paylaştığı bilgiler de çocukluk döneminde güneşten korunma alışkanlığının önemine dikkati çekiyor. Uzmanlara göre bebek ve çocuk cildi, koruyucu bariyeri henüz gelişim aşamasında olduğu için güneş ışınlarına ve çevresel etkenlere karşı yetişkin cildine göre daha hassas. Bu nedenle güneş koruyucu seçiminde yalnızca koruma faktörü değil; ürünün filtre yapısı, içerik profili ve hassas ciltlerle uyumluluğu da önem kazanıyor.

GÜNEŞ KORUMASI YALNIZCA SPF DEĞERİNDEN İBARET DEĞİL

Uzmanlara göre etkili güneş koruması; gölgede kalma, koruyucu kıyafet kullanımı ve yaş grubuna uygun güneş koruyucu ürünlerin birlikte değerlendirilmesiyle mümkün oluyor. Sağlık Bakanlığı da özellikle bebek ve çocukların güneşin yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamasını, koruyucu kıyafet ve uygun güneş koruyucu ürünlerle desteklenmesini öneriyor.

Güneş koruyucu ürünlerde doğru uygulama da en az ürün seçimi kadar önem taşıyor. Güneşe çıkmadan yaklaşık 15 dakika önce yeterli miktarda uygulanması, suyla temas, terleme veya kurulanma sonrasında ise yeniden sürülmesi tavsiye ediliyor.

HASSAS CİLTLERE KARŞI GELİŞTİRİLEN FORMÜLLER

Bebek ve çocuk cildine yönelik ürünler geliştiren Siveno, güneş korumasına yaklaşımını hassas ciltlerin ihtiyaçlarını gözeten doğal ve vegan formüller ile içerik şeffaflığı ilkesi üzerine kuruyor. Bu kapsamda geliştirilen Siveno Yüzde 100 Doğal Bebek Güneş Kremi, Ecocert onaylı nano olmayan mineral UV filtre sistemiyle UVA ve UVB ışınlarına karşı SPF 50 koruma sunuyor.

Organik tamanu yağı, skualen, aynısefa yağı ve galaktoarabinan içeren formülüyle geliştirilen ürün; alkol, boya ve sentetik koku içermiyor. Suya dayanıklı yapıya sahip olan ürün, ETKO Cosmos Natural, Vegan Society ve Cruelty Free sertifikalarıyla destekleniyor, dermatolojik olarak test edilmiş ve hipoalerjenik olarak formüle ediliyor.

Formülde yer alan Galaktoarabinan cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olurken güneş koruma performansını destekleyen bileşenler arasında yer alıyor. Organik tamanu yağı antioksidan özellikleriyle formülde yer alırken, zeytinyağından elde edilen skualen ve aynısefa yağı cilt bakımına yönelik içerikler arasında bulunuyor.

"GÜNEŞ KORUMASININ DOĞAL BİR BAKIM ALIŞKANLIĞI OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Siveno Genel Müdürü Fatih Şahin, güneş koruyucu seçiminde bilinçli tüketici yaklaşımının giderek güçlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bebek ve çocuk cildi için güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değil. Ebeveynler artık ürünün hangi filtre sistemiyle koruma sağladığını, hangi içerikleri barındırdığını veya barındırmadığını ve hangi testlerden geçtiğini de öğrenmek istiyor. Biz de tüm ürünlerimizi yüzde 100 doğal formül yaklaşımıyla geliştirirken içerik şeffaflığını önceliklendiriyoruz. Siveno Yüzde 100 Doğal Bebek Güneş Kremi'ni geliştirirken temel hedefimiz, hassas ciltlerin ihtiyaçlarına uygun güvenilir bir korumayı doğal içerik yaklaşımımızla bir araya getirmekti. Bizim için güven yalnızca bir vaat değil; içerik, sertifikasyon süreçleri ve açık bilgiyle desteklenmesi gereken bir sorumluluk. Güneş korumasının da yalnızca yaz tatillerinde değil, açık havada geçirilen her günün doğal bir bakım alışkanlığı olması gerektiğine inanıyoruz."

SERTİFİKALARLA DESTEKLENEN ŞEFFAF İÇERİK YAKLAŞIMI

Siveno, "İçeriğine Bak" yaklaşımıyla ürün formüllerini, içerdiği ve içermediği bileşenleri, testlerini ve sertifikalarını şeffaf biçimde paylaşmayı benimsiyor. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı, yeşil kimya yaklaşımı ve doğaya duyarlı üretim anlayışı da markanın ürün geliştirme süreçlerinin temelini oluşturuyor.

Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güneş Siveno Genel Müdürü Şahin: Bebek ve çocuk cildi için güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değil - Son Dakika

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