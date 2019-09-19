Siverek'te Gaziler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Siverek Şehitliği'nde düzenlenen törende anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Daha sonra şehit mezarını ziyarete giden protokol üyelerine Siverek Şehitliğiyle ilgili bilgi verildi. Tören, şehit mezarı ve anıtlara karanfil bırakılmasının ardından müftülük yetkililerinin dua etmesiyle sona erdi.Şehitlikteki törenin ardından Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gaziler onuruna yemek verdi. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için gazi ve şehitlere minnettar olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, "Şehitlik ve gazilik unvanları, maddi değerle ölçülemeyecek kadar büyük bir şereftir. Çünkü o mertebeye ulaşmak için gözünüzü kırpmadan hayatınızı hiç sayarak mücadele edersiniz. Mücadele sonunda o şerefli mertebe olan ya şehitliğe ya gaziliğe ulaşırsınız. Cennet ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için bir an bile düşünmeden hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin yanında olmak bizim görevimizdir. Bu vesileyle Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Siverek Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Saliha Demir, "Gerçekten bugün çok anlamlı ve önemli bir gün, çünkü dedelerimiz ve atalarımız bu kutsal topraklar uğruna kanlarını dökmüş, birçok kişi yaralanarak gazi olmuştur. Bizde şehitliğe gelerek bu önemli günde şehitlerimize dua ettik, gazilerimizin dualarını aldık" diye konuştu



Etkinliklere Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, 107. Topçu Alayı Komutanı Vekili Yarbay Serdar Analı, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, gazi yakınları ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA