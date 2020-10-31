Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı

31.10.2020 13:48

Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Demirkol, bir günlük gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı.

Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Demirkol, bir günlük gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yurdun pek çok noktasında yardım seferberliği başlarken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Demirkol bir gün boyunca elde edeceği geliri depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Pankart astı

Pazarda kurduğu meyve tezgahının arka bölümüne "Geçmiş olsun İzmir, başın sağ olsun Türkiye'm! Bugünkü kazancımı İzmir'deki depremzede kardeşlerime bağışlayacağım" yazılı pankart asan Demirkol, İzmir ile acıların ortak olduğunu söyledi. Türkiye'nin doğusuna ve batısına birliktelik çağrısında bulunan Hüseyin Demirkol, "Dün İzmir'de yaşanan depreme çok üzüldük, ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Ben Şanlıurfa Siverek ilçesinde bir pazarcı esnafı olarak, bugün satacağım ürünlerimin karını İzmir'deki depremzede kardeşlerime bağışlayacağım. Bu duyarlılığı herkesten bekliyoruz. Eğer böyle doğu batı gözetmeksizin birlik olursak, dış güçlerin oyunlarını bozarız. Bizim için doğu batı fark etmiyor, Türkiye tek parçadır" dedi.

"Acı hepimizin"

Haberlerde çocukların acısını izlediğini ve unutamadığını söyleyen Demirkol, "Haberleri izledikten sonra, gece uyuyamadım, o çocukların harabe evlerden çıkarılışını.. acılarına dayanamadım. Bir nebze olsa bu yaraya mehlem olsun diye bugünkü kar payımı oraya yollayacağım. Allah depremzede kardeşlerime yardım etsin, gücük altında olanlarda inşallah en kısa zamanda sağ selamet çıkartılır ve bir daha bu gibi afetler görmeyiz" şeklinde konuştu.

Alışveriş yapan Kamuran Tüysüz de, "Bu duyarlılığı nedeniyle kardeşimi çok tebrik ediyorum ve çok sevindim. Böyle gençler yetiştirdiğimiz için çok gururluyum. Keşke tüm halkımız bu esnafımız gibi duyarlı olsa. İzmir'de ki olay bizim olayımızdır, değişen hiç bir şey yoktur, millet olarak el ele verelim ve birlik olalım" diye konuştu.

Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı
Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı
Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı
Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı

Seferihisar, Şanlıurfa, Siverek, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siverek'te pazar esnafı gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışladı - Son Dakika


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