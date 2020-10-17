Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek

17.10.2020 13:57

Türk-Azerbaycan Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği (TADER) ve Kartal Sivil Toplum Kuruluşları, Azerbaycan halkına ve ordusuna destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Türk- Azerbaycan Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği (TADER) ve Kartal Sivil Toplum Kuruluşları, Azerbaycan halkına ve ordusuna destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla Kartal Merkez Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Ebubekir Taşyürek, Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesini dilediklerini söyledi.

Taşyürek, Dağlık Karabağ'ın art niyetli bazı lobiler tarafından tartışmalı bir bölgeymiş gibi lanse edildiğini ve çeşitli vesilelerle işgal edilerek alınmak istendiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve BM Genel Kurulu'nun kararları uyarınca Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan toprağı, Ermenistan unsurlarının da "işgalci kuvvetler" olarak açık şekilde tanımlandığını söyledi:

Taşyürek "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararları açıkça Ermenistan'ı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygıya davet etmekte ve işgal edilmiş toprakların derhal boşaltılmasını istemektedir. Ermenistan ve bağlı unsurları, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu bu net kararlara rağmen, hukukun gereklerini yerine getirmemekte, dahası sivil yerleşim yerlerine saldırmak suretiyle açıkça savaş suçu işlemektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan hükümetinin, Ermenistan'ın silahlı saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli girişimlerde de bulunarak, uluslararası hukuka olan bağlılığını dünyaya gösterdiğini aktaran Taşyürek, buna rağmen Ermenistan'ın saldırıları karşısında uluslararası toplumun yeterli tepkiyi gösteremediğini kaydetti.

Ebubekir Taşyürek, ABD, Rusya ve Fransa'nın oluşturduğu Minsk üçlüsünün yaklaşık 30 yıldır bu meseleyi çözmedikleri gibi Azerbaycan Türklerinin zulüm görmesine göz yumduklarını dile getirerek, "Bütün dünya bunu çok iyi bilmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, iktidarı ve muhalefetiyle devlet büyüklerimizin net ifadelerle açıkladıkları üzere, bizler devlet ve millet olarak, canıyla ve kanıyla uluslararası hukukun ve vicdanın gereğini yerine getirmeye çalışan Can Azerbaycan'ın yanındayız ve sonuna kadar da yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağ meselesinin çözümü için Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini söyleyen Ebubekir Taşyürek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını ve topraklarını işgalden kurtarmak için yaptığı askeri harekatı sonuna kadar canı gönülden destekliyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Can Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz."

Azerbaycan ordusunun başarılı olması ve şehitler için yapılan duanın ardından grup dağıldı.

Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek
Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek
Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek
Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek

Azerbaycan, Ermenistan, Kartal, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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