Siyaset, bürokrasi ve esnaf video konferansla toplandı - Son Dakika
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Siyaset, bürokrasi ve esnaf video konferansla toplandı

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve toplum sağlığı ile ekonomik açıdan büyük zararlara yol açan Covit-19 pandemisi, düzenlenen video konferans aracılığıyla masaya yatırıldı.

Siyaset, bürokrasi ve esnaf video konferansla toplandı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve toplum sağlığı ile ekonomik açıdan büyük zararlara yol açan Covit-19 pandemisi, düzenlenen video konferans aracılığıyla masaya yatırıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ başkanlığında düzenlenen video konferansın sekreteryasını AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban yürüttü.


KİMLER KATILDI


Video konferans yoluyla yapılan toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Kahraman katıldı.


AKDAĞ: TALEPLERİ BELİRLEMEK İSTİYORUZ


Toplantının açış konuşmasını yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, amaçlarının COVID-19 nedeniyle oluşan özel durum içerisinde şehrin ekonomik gündemini yakından takip etmek ve sahada sıkıntılarla yüz yüze olan esnafın, tüccarın, üreticinin talepleri belirlemek olduğunu söyledi.


Toplantının çözüm odaklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akdağ, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü sağlık alt yapımızı kullanarak bakanlıklarımız tedbirlerini aldılar. Alt yapımız oldukça iyi durumda. Şehir hastanelerimiz Covid-19 mücadelesinde bizi bir adım ileriye taşıyor. Erzurum Şehir Hastanemizin de bir bölümünü hizmete açtık. Gerektiğinde korona virüslü hastalar açısından oluşacak yükü azaltmak amacıyla her türlü hazırlığımızı yapmış durumdayız. Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın pandemi karşısında yaşadığı zorluğu hep birlikte görmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kurduğumuz sağlık altyapısının gücü buradan da anlaşılmaktadır. Bununla birlikte pandemi yalnızca sağlık açısından etkili olmuyor. Ekonomik yönde de önemli bir yük getiriyor. Dünya ekonomisinin yeni bir döneme gireceği öngörülüyor ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniliyor. Bu noktada biz şehir olarak ne durumdayız, ihtiyaçlarımız ve taleplerimiz nelerdir bunları belirlemek amacıyla bu çözüm odaklı toplantıyı yapıyoruz" diye konuştu.


VALİ MEMİŞ: MASKE DAĞITIMI BAŞLADI


Erzurum'un pandemi ile mücadelede sağlık açısından oldukça iyi durumda olduğunu belirten Vali Okay Memiş, 300 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini söyledi. Salgının etkisinin en alt seviyeye indirilmesi adına maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Halk Eğitim Merkezlerinde maske üretimi için talimat verdiklerini belirten Vali Memiş, "Oluşturulan ekiplerce günlük 20 bin maskenin üretildiği kentte dağıtım, oluşturulan noktalarda Vefa Destek Grubu Üyeleri ve polisler tarafından yapılıyor. Vatandaşlarımızın bu süreci en az zararla atlatması için üzerimize düşen görevleri yerine getirme kararlılığındayız" dedi.


ÖZ: TEDBİRLERİ ÖNEMSEMELİYİZ


Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Bu anlamda Erzurum'u oldukça iyi bir noktada buluyorum. Halkımız tedbirlere uyarken biz de üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. AK Parti olarak ülkemizin ve şehrimizin bu sıkıntılı süreci olabildiğince iyi durumda atlatabilmesi için çabalıyoruz. Yine bu amaç doğrultusunda düzenlenen bu toplantının da sorunlarımızı tespit ve çözüm noktasında önemli bir sonuç çıkaracağına inanıyorum" dedi.


SEKMEN: DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR


Pandemiyle mücadele noktasında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Başkan Sekmen ise denetimlere ağırlık verdiklerini kaydetti. Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin aralıksız olarak denetimlerini sürdürdüğünün altını çizen Sekmen, "Marketler başta olmak üzere gıda ürünlerinin satışının yapıldığı işletmelere varıncaya kadar denetimlerini çok yönlü bir biçimde sürdüren ekipler, fiyatların yanı sıra sosyal mesafe kurallarıyla maske ve eldiven kullanımını zorunlu kılan durumları dikkate alıyor" dedi.


Pandemiyle mücadelede dezenfekte çalışmalarının da önemli olduğunu hatırlatan Sekmen, "Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın salgından en az seviyede etkilenmesi için dezenfekte çalışmalarını çok önemsiyoruz. Tüm işyerleri ve apartmanları belirli aralıklarla ilaçlıyoruz. Bununla birlikte ESMEK'ler aracılığıyla siper maske üretimini de başlattık. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.


YÜCELİK: "MÜCBİR SEBEP KAPSAMI GENİŞLETİLSİN"


ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise 2019 yılında yaşanan ekonomik sıkıntıları hatırlattı. Mevcut sıkıntıların tam anlamıyla atlatılamadan pandeminin başladığını ifade eden Yücelik, "Yaşanan sıkıntılar daha fazla derinleşmeden, "Mücbir sebep" kapsamının bütün sektörleri de içine alacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Bankalar kredi kullanmak isteyen firmalardan memur kefil istiyor. Bankalar krediyi vermekte güçlük çıkarıyor. Oysa krediye başvuran firmanın aynı zamanda kamudan da alacağı var. Bu noktada kamu alacaklarının ödenmesi için adımlar atılmalıdır. Eğer firmalar alacaklarını tahsil edebilse belki de o krediye hiç başvurmayacak ve gereksiz yere bankalara borçlanmamış olacak" dedi.


Pandeminin Erzurum ekonomisi üzerinde ciddi bir etki oluşturduğunun altını çizen Yücelik, bu anlamda kısa çalışma ödeneğinin istihdamın devamı anlamında önem arz ettiğini söyledi. Yücelik, kısa çalışma ödeneğinin Cumhurbaşkanlığının onayıyla 6 aya çıkarılmasının çok isabetli olacağını ve üretimini sürdürmek isteyen firmalara büyük yarar sağlayacağını düşündüklerini belirtti.


Video konferans sonunda COVID-19 ile mücadele kapsamında yaşanacak olası sıkıntıları çözüme kavuşturmak amacıyla Erzurum milletvekilleri kendi aralarında bir görev dağılımı yaptı.


ORAL: DESTEKLER CAN SUYU OLDU


Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik ruhunun gücüne işaret ederek "COVID-19 salgınından dolayı zor bir süreçten geçmekteyiz. Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve sundukları destek paketleri esnafımız için bir can suyu olmuştur. Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan COVID -19 salgınından mustarip durumda. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Ülkemiz de buna karşı topyekün mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır" dedi.


TANRIVER: SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKMALIYIZ


Pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı değişime vurgu yapan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, süreçten güçlenerek çıkmanın önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yürütülen mücadelenin istenilen doğrultuda sürdüğünü kaydeden Tanrıver, "Pandemi sonrasında oluşacak yeni ekonomik düzene hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle alınan önlemleri ve sağlanan destekleri önemsiyoruz. Mücadele noktasında devletimizin yanında olmaya ve üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Çözülmesi gereken sorunlarımız ve beklediğimiz adımlar var elbette. Toplantımızın bu noktada önemli bir çözüm kapısı olacağını düşünüyoruz" dedi.


FIRAT: TÜM SEKTÖRLER DESTEKLENMELİ


Pandemi ile mücadelede devletin yanında olduklarının altını çizen Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, "Devletimizin sağladığı desteklerin ve sağlanan kolaylıkların hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün sektörleri kapsamasını talep ediyoruz. Çünkü artık sıkıntı yaşamayan hiçbir sektör kalmamıştır. Bu gemide hep birlikte ilerliyoruz. Hiçbir üyemizin hiçbir işletmemizin zarar görmesini kesinlikle istemiyoruz. Bu süreci daha çabuk atlatabilme noktasında devletimizin sunduğu teşvik ve destekleri sonuna kadar destekliyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF'nin kefalet kapasitesinin arttırıldığını hatırlatan Fırat, "Buna rağmen bankalar hala kredi kullandırmada sıkıntı çıkarıyor. Üyelerimiz, bazı bankaların merkez ve şubelerinin kendilerine kredi limitiniz düşük veya kefil ve kefalet gibi sebeplerden dolayı kredi kullandırmadıklarını ifade etmektedirler. Tüm esnafımız gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin de bu zor süreçte KGF desteklerinden yararlanmaları için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:50 Kaynak: İHA

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