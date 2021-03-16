Siyasi parti genel başkanları Halepçe katliamında hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Mehmet Fatih Erbakan ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Halepçe katliamında yaşamını yitirenler için anma mesaj yayımladı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri olarak nitelendirdiği Halepçe Katliamı'nın yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm mazlumlara Allah'tan rahmet diledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise mesajında şunları kaydetti:

"33 yıldır yüreğimizde dinmeyen sızının adıdır Halepçe Katliamı. Kadın, çocuk binlerce masum, sivil Halepçe'de acımasızca katledildi. Elma kokusuna uyanıp, ölüme yürüyen kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Rabbim, bizlere bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın."

DEVA Genel Başkanı Babacan da mesajında, "İnsanlık tarihinin utanç sayfalarından olan, binlerce sivilin katledildiği Halepçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Fatih Erbakan ise 33 yıl önce bugün masum bebek ve kadınların vahşice katledilişine tüm dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Halepçe Katliamı'nın yıl dönümünde kimyasal silah kullanılarak vahşice katledilen masumları bir kez daha rahmetle anıyorum." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, yazılı açıklamasında, "Halepçe katliamında şehit olanların acısını yüreğimizde hissediyor, onları rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.