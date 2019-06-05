Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - İYİ Parti heyetinin AK Parti ziyareti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - İYİ Parti heyetinin AK Parti ziyareti

43 dakika önce

- İYİ Paeti heyetinin AK Parti'ye gelişi ve karşılanması Çiçek takdimi ve ziyaretten detay İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun cezerye ikram etmesi...

Siyasi partilerde bayramlaşma - İYİ Parti heyetinin AK Parti ziyareti, System.String[]
- İYİ Paeti heyetinin AK Parti'ye gelişi ve karşılanması
Çiçek takdimi ve ziyaretten detay
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki İYİ Part heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:41 Kaynak: AA
Jülide Sarıeroğlu, AK Parti, İYİ Parti, Güncel
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