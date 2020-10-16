'Skuter'a isim tartışmaları - Son Dakika

'Skuter'a isim tartışmaları

16.10.2020 13:31
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AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, skuter'e isim tartışmaları ile ilgili, "TDK'nın bazı tavsiyeleri oldu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, skuter'e isim tartışmaları ile ilgili, "TDK'nın bazı tavsiyeleri oldu. 'Bas-git', 'bin-git' gibi. Bunlar yüzümüzde tebessüm oluşturan ifadeler. İsim tartışması sadece bir dakikasını kapsıyor. Bence skuter olarak Türkçe'ye çevrilmesi en doğrusu gibi görünüyor" dedi.

Konya Milletvekili Selman Özboyacı, son dönemde gündemde olan Çevre Ajansı'nın kurulmasına ilişkin TBMM'de açıklama yaptı. Özboyacı, dünyada artan nüfus ile birlikte şehirlerde yaşam oranının yüzde 54'lere ulaştığını söyleyerek, kentleşmenin artacağı yönünde öngörülerin olduğunu ifade etti. Özboyacı, "1900 yılına göre bugün kişi başı enerji harcama miktarı üç katına çıkmış, hammadde kullanımı iki katına çıkmış, dünya nüfusu ise beş katına çıkmış. TUİK verilerine göre 2000'li yılların başında bizim 500 milyon ton olan hammadde tüketimi bugün 1 milyar tona ulaşmış. 1995'de evsel atık tüketimimiz 17 milyon iken, 2018'de bu 32 milyon ton olmuş. Dünyada en başarılı örnek Almanya görünüyor. Almanya atıklarının yüzde 65'ini dönüştürebilen bir ülke. Bunu yüzde 59 ile Güney Kore takip ediyor" ifadelerini kullandı.

2017 yılında Sıfır Atık Projesi başlattıklarını ifade eden Özboyacı, "Sıfır Atık Projemiz 11. Kalkınma Planı'na girerek, ülke politikası haline geldi. Biz şu anda projeyi başlattığımız 2017 yılından bu yana 17 milyon ton atığın geri dönüştürülmesini ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamış durumdayız. 50 milyon varil petrol, 345 metreküp su tasarrufu sağlanmış, 2 milyon ton sera gazı salınımı engellenmiş. Meclisimiz başta olmak üzere 48 bin 445 kurum ve kuruluş kendi binalarında sıfır atık projesine geçmiş, toplam 9 milyon 600 bin insanımıza sıfır atık ile ilgili eğitim verilmiş" şeklinde konuştu.

Skuter'e Türkçe isim konusundaki soru üzerine Özboyacı, "TDK'nın bazı tavsiyeleri oldu. 'Bas-git', 'bin-git' gibi. Bunlar yüzümüzde tebessüm oluşturan ifadeler. İsim tartışması sadece bir dakikasını kapsıyor. Bence skuter olarak Türkçe'ye çevrilmesi en doğrusu gibi görünüyor. Bu konuda da görüşler var. Yasama uzmanları, ilgili hukukçulardan görüş aldık. Bunu kanun maddesine skuter olarak geçirmiş olduk" dedi.

"Özel hayatınızda kullanıyor musunuz?" sorusuna Özboyacı, "Bisikleti sık kullanıyorum. Konya'da bisiklet yollarımız var. Eskuter'ı da kullanıyorum. Konya'da bu konu İstanbul, Ankara gibi yaygın değil. Ben sık sık İstanbul, Ankara'ya gidip geldiğimde gerçekten müthiş bir ulaşım aracı. Bende zevkle kullanıyorum" yanıtını verdi. - ANKARA

Selman Özboyacı, Milletvekili, AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Skuter'a isim tartışmaları - Son Dakika


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