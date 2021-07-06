Slovenya Başbakanı Jansa, AB dönem başkanı olarak ülkesinin önceliklerini anlattı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Portekiz'den devralan Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, ülkesinin 6 ay boyunca önceliklerinin AB'nin ekonomik direncinin korunması, stratejik özerkliği, hukukun üstünlüğü ve göç gibi konular olacağını söyledi.

Jansa, Avrupa Parlamentosu'nun, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen genel kurul oturumunda, ülkesinin 6 aylık AB dönem başkanlığındaki öncelikleri konusunda konuşma yaptı.

"Bu 6 ayda AB'nin daha stratejik ve uzun vadeli bakış açısıyla çalışmasının zamanı gelmiştir." diyen Jansa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlanan AB kurtarma paketiyle AB'nin stratejik özerkliğine öncelik vereceklerini söyledi.

Ekonomik olarak düzelme devam ederken dijital ve çevreci dönüşümün de süreceğini aktaran Jansa, bir başka öncelik maddesinin ise hukukun üstünlüğü ve AB yaşam tarzının korunması olacağını belirtti.

Jansa, haklar ve sorumlulukların "dengeli" olması gerektiğini, AB'nin insan hakları, temel haklar ve ifade özgürlüğüne en üst seviyede önem verdiğini söyledi. ABD ile iyi iş birliği kurulmasının önemine işaret eden Jansa, AB'nin dış sınırlarının korunması ve yasal göçle yasa dışı göç arasına kesin bir çizgi çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Batı Balkanlar'a odaklanacak

Jansa, dış politikaya değinirken ise AB ile Batı Balkanlar arasındaki ilişkiye odaklanacaklarını, ekim ayında Slovenya'da AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında zirve toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi. AB'nin genişlemesinde bazı zorluklar bulunduğunu kaydeden Jansa, "Amacımız Batı Balkan ülkeleri için AB perspektifini canlandırmaktır." dedi.

Jansa, "Batı Balkanlar'a yönelik biz adım atmazsak bu adımları farklı çıkarları ve değerleri olan başkaları atar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Rusya ile AB arasındaki uzun vadeli ilişkileri tanımlamak gerektiğini belirten Jansa, "Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir." ifadesini kullandı.