SOCAR, Ceyhan Limanı'ndan Belarus'a ilk petrolünü gönderdi - Son Dakika
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SOCAR, Ceyhan Limanı'ndan Belarus'a ilk petrolünü gönderdi

6 saat önce

Rusya ile petrol anlaşmasında sorun yaşayan Belarus, Azerbaycan petrol şirketi SOCAR ile petrol anlaşması yaptıktan sonra ilk sevkiyatını Ceyhan Limanı'ndan gerçekleştirdi.

SOCAR, Ceyhan Limanı'ndan Belarus'a ilk petrolünü gönderdi, System.String[]

Rusya ile petrol anlaşmasında sorun yaşayan Belarus, Azerbaycan petrol şirketi SOCAR ile petrol anlaşması yaptıktan sonra ilk sevkiyatını Ceyhan Limanı'ndan gerçekleştirdi.


Belarus'un geçtiğimiz yılın ortasından beri Rusya'dan ucuz petrol anlaşmasından sonra 2 ülke arasında tartışmalar çıktı. Rusya ile Belarus arasındaki petrol anlaşması 1 Ocak itibariyle sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bu konuya dair görüşmelerden kısmi anlaşma sağlansa da Belarus, Rusya'dan petrol çekmeyi durdurup Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerle görüştü. Kazakistan ile anlaşan Belarus'un Azerbaycan ile de anlaştığı ve bu anlaşmaya uygun olarak ilk petrol sevkiyatının yapıldığı açıklandı.


Belarus devlet petrol şirketi (Belneftekhim) tarafından yapılan açıklamada, SOCAR tarafından Türkiye'nin Ceyhan Limanı'ndan 90 bin tonluk ilk petrol sevkiyatının gerçekleştiği ifade edildi. Belarus ve Azerbaycan petrol şirketleri arasında yapılan anlaşmanın toplamda 160 bin ton petrol üzerine yapıldığı fakat SOCAR tarafından ikinci petrol sevkiyatının Gürcistan'ın Supsa Limanı'ndan 85 bin ton olarak gerçekleşeceği öğrenildi. Buna göre Azerbaycan'ın Belarus'a fazladan petrol transferi yapacağı ön görülüyor. - MİNSK

Azerbaycan, Belarus, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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