Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini artırıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle Kars'ta ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Ağrı'da 24, Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Erzincan ile Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Erzurum ile Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.



Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.



Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesinin yanı sıra pus beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.



Kars

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın atlında 27 dereceye düştüğü kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ilde Kars Çayı tamamen dondu.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Iğdır

Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde çeşmeler dondu, çatılardaki buz sarkıkları bir metreyi aştı.

Aras Dağları'nın eteklerindeki köylerde yaşayan çiftçiler, bir yandan hayvanlarının bakımını yaparken bir yandan da kışın çetin şartlarıyla mücadele ediyor.



Karacaören köyü sakinlerinden Mahmut Çayır, kışın etkili olduğu köylerinde günlerini hayvanlarına bakarak geçirdiklerini söyledi.



Dağ köylerinde tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Çayır, "Burada kış şartları çok zor oluyor. Kış bastırdıktan sonra 6 ay kar altında kalıyoruz. Yazın şartlar daha kolay, hayvanları meraya salıyoruz fakat kışın hava soğuk olduğu için hayvanları ahırda beslemek zorunda kalıyoruz. Suyunu, yemini ahıra taşımak zorunda kalıyoruz, bu da zor bir iş. Tüm zorluğa rağmen bu hayatı seviyoruz." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da, dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.

Sürücüler ateş yakarak ısıttıkları araçlarını uzun uğraşlar sonucu çalıştırmayı başardı.

Dışarıda yürüyen vatandaşların kaş ve kirpiklerinin kırağı tuttuğu kentte, çevre yolunda etkisin gösteren yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Tır sürücülerinden Caner Dinç, AA muhabirine, donmaması için aracını sabaha kadar aralıklarla çalıştırdığını söyledi.



Ateş yakarak depoyu ısıttıklarını anlatan Dinç, "Gece 4 defa arabayı çalıştırıp kapattım. Donan çok sayıda tır var ve hiçbiri çalışmıyor." dedi.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar, battaniye örterek araçlarını soğuklardan korumaya çalıştı.

Türk Telekom Ardahan İl Müdürlüğü önündeki süs bitkilerinin soğuktan zarar görmemesi için ise üzerleri poşetle örtüldü.

Şube Müdürü Öztürk Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde soğuk havaların yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Üstü poşetle kaplanan bitkilerin geçen kış zarar gördüğünü anlatan Taşkıran, "Bu yıl bunun yaşanmaması için bu önlemi aldık. Çünkü geçen yıl soğuktan dolayı kurumun kapısına ektiğimiz süs bitkilerimizin hiçbiri yeniden çiçek açamadı. Bu yıl buna karşı önlem aldık." ifadesini kullandı.