Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Ulaş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt İlçesi Belediye Başkanı İsmet Sever, Sivas'ın Ulaş ilçesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Turan İlbey ile makamında bir araya gelen Sever, Ulaş'ın güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

Sever, İlbey'e Bilecik yöresinde kullanılan Yörük atkısı ve kalpağı ile Osmanlı tuğrası hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlbey, Server'e teşekkür etti.

Ziyarette MHP İl Genel Meclis üyesi Hikmet Kuruçay da hazır bulundu.