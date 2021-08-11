Söğüt'te toplu sünnet töreni düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "2021 Söğüt Toplu Sünnet Toyu" etkinliği yapıldı.

Etkinlik, sünnet edilen 22 çocuk için Strombeek Ertuğrul Gazi Cami Derneği, Belçika Hüdai Vakfı, Kayıder Kayı Boyu Osmanlı Derneği, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği ile Söğüt Müftülüğünün katkılarıyla ilçe tören alanında gerçekleştirildi.

Derneklerden yapılan ortak açıklamada, "Amacımız, maddi imkanı yeterli olmayan vatan evlatlarımıza sahip çıkmak, geleceğimiz olan yavrularımıza dini ve milli değerlerimizi aktarmak, din ve vatan adına birlik beraberlik ve kaynaşma sağlamak, onlara sahip çıkmaktır. Yıllar sonra böylesine kıymetli ve anlamlı bir toy programda olmak, sahnesinde yer bulmak bile bizim için şükür sebebidir. Etkinliğimiz geleneksel olarak her yıl devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Şerif Saka'nın konserine de yer verilen etkinliğe, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, dernek başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.