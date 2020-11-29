Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesi Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü. D 100 Karayolu'nda trafik azalırken, metrobüs duraklarında az sayıda kişi görüldü.

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