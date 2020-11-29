Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29.11.2020 20:26
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ-Vedat BAYRAKTAR/ İstanbul DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ-Vedat BAYRAKTAR/ İstanbul DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sabah 05.00'te sona erecek.
Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından alınan tedbirler kapsamında saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 9 saatlik kısıtlama sabah 05.00'te sona erecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesi Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü. D 100 Karayolu'nda trafik azalırken, metrobüs duraklarında az sayıda kişi görüldü.
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