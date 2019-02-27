Son Dakika Haberleri: Sokağın Anketi Daha Sağlıklı"

Sokağın Anketi Daha Sağlıklı"

4 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, anketlerin sokakta olduğunu, sokağın anketinin bütün anketlerden daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Sokağın Anketi Daha Sağlıklı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, anketlerin sokakta olduğunu, sokağın anketinin bütün anketlerden daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Çekmeköy'de seçim çalışmalarını yürüten Yıldırım, insanların gösterdiği ilginin yüksek olduğunu belirterek, daha fazla sevgi kazanmak için daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi.

Bir gazetecinin " 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anketlere inanmıyorum, tutarsızlık var' diyor. Siz anketlere bakıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi, bütün anketlerden daha sağlıklıdır." diye cevapladı.

Gazetecinin sokak anketlerinin nasıl olduğunu sorması üzerine Yıldırım, "Ben sizin gözleminizi soruyorum. Nasıl gördünüz? Bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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