Sokak hayvanlarına 13 ton yiyecek desteği - Son Dakika
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Sokak hayvanlarına 13 ton yiyecek desteği

18.03.2022 18:25

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 13 ilçeye 13 ton hazır mama dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 13 ilçeye 13 ton hazır mama dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca soğuk havada yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama desteği sağlandı.

Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe belediyelerine 150 bin lira maliyetli 13 ton mama teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla gerek sokak hayvanları gerekse belediyeler bünyesindeki hayvan barınaklarında yer alan hayvanlar için sivil toplum kuruluşlarına, resmi kurum ve kuruluşlara bu süreçte yapılan toplam mama yardımının 61 tona ulaştığı kaydedildi.

Sokak hayvanlarına 13 ton yiyecek desteği
Sokak hayvanlarına 13 ton yiyecek desteği
Sokak hayvanlarına 13 ton yiyecek desteği

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarına 13 ton yiyecek desteği - Son Dakika


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