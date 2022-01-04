Sokak köpeklerinin saldırdığı Enes, 9 ameliyatla yaşama tutundu - Son Dakika

Sokak köpeklerinin saldırdığı Enes, 9 ameliyatla yaşama tutundu

ANKARA'da okuldan eve döndüğü sırada yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralanan Enes Koca (12) hastanede yapılan 9 cerrahi müdahale ile yaşama tutundu. Vücudunda 100'ün üzerinde ısırık izi bulunan Enes'e 6 operasyon daha yapılması planlanıyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan Ayşe-Serdar Koca çiftinin 3 çocuğundan Enes Koca, geçen 30 Kasım'da eğitim gördüğü Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'ndan evine dönerken Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin saldırısında Enes Koca, ağır yaralandı. Enes, eniştesi ve çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Vücudunun birçok yerinde yara oluşan Enes, ambulansla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde Enes'in sol bacağında bir sinirin tamamen koptuğu, kafa derisi dahil vücudunun hemen her yerinde yara olduğu belirlendi. Durumu ağır olan Enes, kısa sürede içinde art arda 9 cerrahi müdahale ile yaşama tutunarak, hayati tehlikeyi atlattı. Hastanede tedavisi süren Enes'e 6 operasyon daha yapılması planlanıyor.

'SÜREKLİ KÖTÜ RÜYALAR GÖRÜYOR'Anne Ayşe Koca, oğlunun ağır bir tedavi gördüğünü söyleyerek, "Ağır bir travma yaşıyor. Saldırıdan sonra yaraları iyiye gidiyor ama oğlumun kalıcı hasarları var. Oğlum fiziksel olarak görünüşünde de şu anda çok rahatsız. Kendisi yaşama çok bağlı bir çocuktu; saçıyla, başıyla yaşam enerjisi çok dolu bir çocuktu. Bu psikolojik olarak Enes'i çok etkiledi. Ruhsal olarak psikolojisi bozuldu. Çok aşırı da zayıfladı. Acısını geçirecek ne bir ağrı kesicisi oluyor ne de moralini düzeltebilecek hiçbir şey yok. Hiç bir şey Enes'i mutlu etmiyor. Sürekli kötü rüyalar görüyor. Rüyasında sürekli o anı yaşadığını söylüyor. Yaklaşık 10-12 köpeğin saldırısına uğradı. Amcası Enes'i bulduğunda hala köpekler Enes'in başındaymış; amcası o şekilde bulmuş" dedi.'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORDU'Ayşe Koca, oğlunun olayı kendisine anlattığını ifade ederek, "Okuldan çıktıktan sonra çöp kenarında 2 köpeğin olduğunu, onların önünden geçmek istemeyip tarla yoluna döndüğünde diğer köpeklerle karşılaşmış. 'Baktım hepsi üzerime doğru gelmeye başlayınca çantamı fırlattım ve koşmaya başladım. Ama beni yere yatırdılar. Paçamdan tuttular. İlk başta kasığımdan tutunca tekme atarak toprağa yüzümü çevirip korumaya çalıştım. Daha sonra arka bacağımdan ve saçlarımdan tuttular. ve o an baygınlık geçirdim' dedi. Biz hayvanları seviyoruz; ama bunlara şehrin uzağında iyi bir bakım yapılması lazım. Bunlar ortalıkta başıboş gezemez. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmeyeceği ne malum? Kesin bir çözüm gerekiyor. Ayrıca oğlum hayvanları çok seviyordu. Asla onlara eziyet etmezdi, kışkırtmazdı. Bir süre önce biz de bir köpek almıştık Enes'e. Bir süre baktık; ama daha sonra köpeğimiz çalındı. Yani hayvanlarla ilişkisi de çok güzeldi. Ama böyle bir şey başına geldi" dedi.'5-6 AMELİYAT DAHA ONU BEKLİYOR'

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Enes'in baş bölgesinden ayağına kadar 100'ün üzerinde ısırık olduğunu belirterek, "Baş bölgesinin üst kısmındaki saçlı deriyi koparmış götürmüşler zaten. Dolayısıyla orada kemikler açıkta geldi. Hem kollarında hem gövdesinde, sırtında ve bacaklarda da ısırıkları vardı. Bir bacağının arka tarafında da daha derin bir şekilde kas dokularını parçalamışlardı. Çocuk bunu anlatırken 'Artık çaresiz kalmıştım. O köpek etimden parça parça koparırken kıpırdayamıyordum artık' diyor. Çünkü koparma sırasında da muhtemelen siniri parçalanmıştı. Ayağının alt tarafını hareket ettiren ve duyusunu alan sinir kopmuştu. Netice itibarıyla 9 cerrahi müdahaleye girdi. Yaralarının büyük kısmı toparlandı. Ayağının arka tarafındaki kısmı da kapattık; ama ayağının alt kısmında bir duyu kaybı var. Dolayısıyla orada muhtemelen kalıcı bir hasar oluşacak gibi düşünüyoruz. Baş bölgesinde de saçlı deriyi kapatmak için önümüzdeki süreçte birkaç ameliyat daha kendisine yapacağız. 5-6 ameliyat daha bekliyor onu" dedi.