Mersin'de karısını yaralayan sanığın yargılanması sürdürüldü - Son Dakika
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Mersin'de karısını yaralayan sanığın yargılanması sürdürüldü

23.06.2022 16:10
Mersin'de karısını yaralayan sanığın yargılanması sürdürüldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şerif A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Saldırıda yaralanan ve dava sürecinde eşinden boşanan müşteki Derya D. ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık tahliye ve beraat talep etti.

Müşteki Derya D. ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı.

Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
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Karısının yüzünü falçatayla yaralayan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı Karısının yüzünü falçatayla yaralayan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de karısını yaralayan sanığın yargılanması sürdürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de karısını yaralayan sanığın yargılanması sürdürüldü - Son Dakika
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