Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da 19 yaşındaki Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz'ün göğsüne isabet etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Kaynak: DHA

Seyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da yolda yürürken kurşuna dizilen genç adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

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