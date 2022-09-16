Adana'da yolda yürürken kurşuna dizilen genç adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Adana'da yolda yürürken kurşuna dizilen genç adam feci şekilde can verdi

16.09.2022 14:53

Adana'da sokakta yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Atakan Gündüz yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Adana'da 19 yaşındaki Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz'ün göğsüne isabet etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Henüz 19 yaşındaydı! Yolda yürürken kurşuna dizilen genç hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnaf, giysilerini çıkarıp Atakan Gündüz'ün yarasına tampon yaptı. Gündüz, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Henüz 19 yaşındaydı! Yolda yürürken kurşuna dizilen genç hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Seyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yolda yürürken kurşuna dizilen genç adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da yolda yürürken kurşuna dizilen genç adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
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