Söke'de emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde polis ve jandarma ekipleri trafik uygulaması yaptı.

İlçe girişindeki trafik kontrol noktasında gerçekleştirilen denetime Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve trafik ekipleri katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlara emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, emniyet ve jandarma ekipleriyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Ramazan Bayramı öncesinde trafikte gözle görülür bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun acı neticeleri olmaması için emniyet ve jandarma teşkilatımız yollarda denetim ve uygulamalarını artırıyorlar. Her şeyin başı güvenlik, bayramları bayram tadında yaşayabilmemiz için trafik kurallarına riayet etmemiz son derece önem arz ediyor." dedi.