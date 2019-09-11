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SOLOTÜRK'ün Mysia gösterisi kokpitten böyle görüntülendi

1 saat önce

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 6 Eylül'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mysia Havacılık Festivali'nde gerçekleştirdiği gösterinin kokpit kamerası görüntüleri nefesleri kesti.

SOLOTÜRK'ün Mysia gösterisi kokpitten böyle görüntülendi, System.String[]

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 6 Eylül'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mysia Havacılık Festivali'nde gerçekleştirdiği gösterinin kokpit kamerası görüntüleri nefesleri kesti.


Edremit ilçesinde Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneğince buy 6'ncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nde 35 sivil uçağın yanı sıra SOLOTÜRK de nefes kesen bir gösteri yaptı.


SOLOTÜRK Kol Komutanı ve pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün, gökyüzündeki keskin ve zor hareketleri kokpit içindeki kameralara böyle yansıdı.


Kokpit kameralarına yansıyan görüntülerde SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve Akçay sahilini dolduran vatandaşların yoğun ilgisinin yanı sıra Günar'ın vatandaşları F 16 uçağının uçabileceği en düşük hızda selamlaması yer aldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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