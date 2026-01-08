Soma'da Venezuela'ya Destek Eylemi

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Emek ve Demokrasi Platformu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Naduro'nun kaçırılmasını protesto etti.

Soma Emek ve Demokrasi Platformu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Soma'da eylem düzenledi.

Millet Parkı'ndaki eyleme KESK, Tüm Emeklilerin Sendikası, Çiftçi-Sen, çeşitli siyasi partilerin üyeleri ile bazı ilçe sakinleri katıldı.

İbrahim Dağdelen, platform adına yaptığı açıklamada, Amerikan emperyalizminin son hedefinin Venezuela olduğunu belirtti. ABD'nin Karakas'ı bombaladığını, Devlet Başkanı Maduro'yu ve eşini esir alarak ülke dışına çıkardığını söyleyen Dağdelen, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela'yı vurarak bütün dünyaya gözdağı verdi. Uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler Şartı'na riayet etmediğini açıkça göstermiş oldu. ABD, uzunca bir süredir Venezuela'yı abluka altına almıştı. Uyuşturucuyla mücadele ve demokrasi yalanıyla başlattığı bu abluka, sonunda askeri bir saldırganlığa dönüştü. Saldırının hemen ardından ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada esas niyetlerini açıkça ortaya koydu. Venezuela'yı kendilerinin yöneteceğini, petrolünü kendilerinin işleteceğini ve doğal kaynaklarına el koyacaklarını söyledi.

Küba dahil birçok ülkenin yönetimlerini beğenmediğini, Venezuela'nın başına gelenlerin her an onların da başına gelebileceğini söyleyerek tehdit etti. Daha doğrusu, emperyalist haydutlukta sınır tanımayacağını fütursuzca bütün dünyaya ilan etti. Bir devlet başkanını rehin alarak ülke dışına çıkarmak bir ilkti. Ancak emperyalist saldırganların ülkelere müdahaleleri her zaman bir bahaneye, bir yalana dayandı. Yugoslavya'da barış için, Irak'ta demokrasi için, Suriye'de özgürlük için, Gazze'de terörü önlemek için, Venezuela'da uyuşturucuyla mücadele için… Bu yalan gerekçelerle ülkeleri lime lime ettiler, halkları böldüler ve katlettiler. Ülkelerin özgür iradelerine ve siyasi tercihlerine saldırdılar.

Biliyoruz ki işgalciler her zaman kaybeder. En büyük güç, halkların birleşik gücüdür. Dünyanın her yerinde halklar ayağa kalkmalı, seslerini yükseltmelidir. Caddelerde, sokaklarda, iş yerlerinde, kırda, köyde, en ücra köşede bütün dünya halkları, Venezuela halkının yanında olduğunu hissettirmelidir. Bizler bugün Soma'dan sesleniyoruz. Herkesi emperyalist müdahalelere karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz."