Soma'da Venezuela'ya Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Soma'da Venezuela'ya Destek Eylemi

08.01.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soma Emek ve Demokrasi Platformu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını protesto etti.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Emek ve Demokrasi Platformu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Naduro'nun kaçırılmasını protesto etti.

Soma Emek ve Demokrasi Platformu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Soma'da eylem düzenledi.

Millet Parkı'ndaki eyleme KESK, Tüm Emeklilerin Sendikası, Çiftçi-Sen, çeşitli siyasi partilerin üyeleri ile bazı ilçe sakinleri katıldı.

İbrahim Dağdelen, platform adına yaptığı açıklamada, Amerikan emperyalizminin son hedefinin Venezuela olduğunu belirtti. ABD'nin Karakas'ı bombaladığını, Devlet Başkanı Maduro'yu ve eşini esir alarak ülke dışına çıkardığını söyleyen Dağdelen, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela'yı vurarak bütün dünyaya gözdağı verdi. Uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler Şartı'na riayet etmediğini açıkça göstermiş oldu. ABD, uzunca bir süredir Venezuela'yı abluka altına almıştı. Uyuşturucuyla mücadele ve demokrasi yalanıyla başlattığı bu abluka, sonunda askeri bir saldırganlığa dönüştü. Saldırının hemen ardından ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada esas niyetlerini açıkça ortaya koydu. Venezuela'yı kendilerinin yöneteceğini, petrolünü kendilerinin işleteceğini ve doğal kaynaklarına el koyacaklarını söyledi.

Küba dahil birçok ülkenin yönetimlerini beğenmediğini, Venezuela'nın başına gelenlerin her an onların da başına gelebileceğini söyleyerek tehdit etti. Daha doğrusu, emperyalist haydutlukta sınır tanımayacağını fütursuzca bütün dünyaya ilan etti. Bir devlet başkanını rehin alarak ülke dışına çıkarmak bir ilkti. Ancak emperyalist saldırganların ülkelere müdahaleleri her zaman bir bahaneye, bir yalana dayandı. Yugoslavya'da barış için, Irak'ta demokrasi için, Suriye'de özgürlük için, Gazze'de terörü önlemek için, Venezuela'da uyuşturucuyla mücadele için… Bu yalan gerekçelerle ülkeleri lime lime ettiler, halkları böldüler ve katlettiler. Ülkelerin özgür iradelerine ve siyasi tercihlerine saldırdılar.

Biliyoruz ki işgalciler her zaman kaybeder. En büyük güç, halkların birleşik gücüdür. Dünyanın her yerinde halklar ayağa kalkmalı, seslerini yükseltmelidir. Caddelerde, sokaklarda, iş yerlerinde, kırda, köyde, en ücra köşede bütün dünya halkları, Venezuela halkının yanında olduğunu hissettirmelidir. Bizler bugün Soma'dan sesleniyoruz. Herkesi emperyalist müdahalelere karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Venezuela, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma'da Venezuela'ya Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:52:03. #7.11#
SON DAKİKA: Soma'da Venezuela'ya Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.