Son anket İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapıldı! - Son Dakika
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Son anket İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapıldı!

22.12.2022 23:13

Son anketini İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapan ORC Araştırma, vatandaşa "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. İstanbul ve Ankara'da AK Parti zirveyi kaptırmazken, CHP kalesi İzmir'de birinciliği kimseye vermedi. Ankette en dikkat çeken nokta ise AK Parti'nin üç büyük şehirde oy kaybetmesi ve İYİ Parti'nin büyük sıçrama yapması oldu.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC Araştırma, son seçim anketini İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan ankette, üç büyükşehirde de AK Parti'ni oylarının İYİ Parti'ye kaydığı görüldü.

İSTANBUL VE ANKARA'DA AK PARTİ LİDER

İstanbul'da yapılan ankette AK Parti %32,2 ile birinci, CHP %27,2 ile ikinci sırada, İYİ Parti %16,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Ankette, AK Parti 2018 seçimlerine göre İstanbul'da %10,5 oranında oy kaybederken, İYİ Parti ise oylarını %8,1 artırdı. CHP'nin oyları ise %0,8 yükseldi.

Ankara'da yapılan ankette AK Parti %30,5 ile birinci, CHP %27 ile ikinci, İYİ Parti %20,1 ile üçüncü oldu. Başkentte 2018 seçimlerine göre AK Parti %9,9 oy kaybetti. İYİ Parti %8, CHP ise %0,9 oranında oyunu artırdı.

İZMİR'DE CHP AÇIK ARA ÖNDE

İzmir'de yapılan ankette %40,2 ile CHP birinci, %20,4 ile AK Parti ikinci, %17,4 ile İYİ Parti üçüncü oldu. 2018 seçimlerine göre İzmir'de AK Parti %8,3 oranında, CHP ise %1,1 oy kaybederken, İYİ Parti %6,5 oranında oyunu artırdı.

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SON DAKİKA: Son anket İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapıldı! - Son Dakika
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