Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı

22.03.2021 18:28
Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Samsun'da aracıyla kavşakta kırmızı ışıkta geçerek çarptığı 2 yayadan birinin ölümüne, kendisi ile birlikte 3 kişinin yaralanmasına sebep dolan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da aracıyla kavşakta kırmızı ışıkta geçerek çarptığı 2 yayadan birinin ölümüne, kendisi ile birlikte 3 kişinin yaralanmasına sebep dolan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi OMÜ Yerleşkesi girişindeki kavşakta 6 gün önce saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Enes B. (26) yönetimindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç, Dr. S.M.Y. (44) idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobil yolun kenarında bekleyen yaya Zehra Atmaca (29) ve annesi Ayşegül Aydemir'i (43) altına alıp etrafa savurdu. Kazada anne kız ile her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Zehra Atmaca hayatını kaybederken, annesi Ayşegül Aydemir'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada doktor olan otomobil sürücüsü S.M.Y.'nin kırmızı ışıkta geçip hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen anne kıza çarptığı ortaya çıktı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Dr. S.M.Y., Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan doktor bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı

Ahmet Enes, Samsun, Körfez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı - Son Dakika


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