Dağda terörist, şehirde öğretmen - Son Dakika
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Dağda terörist, şehirde öğretmen

22.10.2022 10:04

Dağda terörist, şehirde öğretmen Terör örgütünün dağ kadrosunda olan terörist Şanlıurfa'da öğretmenlik yaparken yakalandı Dağda silahlı faaliyet yürüten kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra...

Dağda terörist, şehirde öğretmenTerör örgütünün dağ kadrosunda olan terörist Şanlıurfa'da öğretmenlik yaparken yakalandıDağda silahlı faaliyet yürüten kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA - PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye gelerek bir okulda öğretmenlik yapan kadın terörist, jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye geldiği istihbaratını elde etti.Okulda öğretmenlik yapıyorKadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı. Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağda terörist, şehirde öğretmen - Son Dakika

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