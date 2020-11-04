Son dakika: ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden New Mexico, New York ve Columbia Bölgesi'ni Kazanarak, delege sayısını 122'ye,... - Son Dakika

Son dakika: ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden New Mexico, New York ve Columbia Bölgesi'ni Kazanarak, delege sayısını 122'ye,...
04.11.2020 05:43
Son dakika haber: ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden New Mexico, New York ve Columbia Bölgesi'ni Kazanarak, delege sayısını 122'ye, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise Louisiana, Nebraska, Nebraska'nın 3.
ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden New Mexico, New York ve Columbia Bölgesi'ni Kazanarak, delege sayısını 122'ye, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise Louisiana, Nebraska, Nebraska'nın 3. Kongre Bölgesi, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'i kazanarak, delege sayısını 92'ye yükseltti. - WASHINGTON
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