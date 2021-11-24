Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası işaretini verdiği cezaevlerinde uygulanacak yeni tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.
Cezaevlerinde koronavirüs yüzünden uygulanan açık görüş yasağı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda kaldırıldı. Adalet Bakanı Gül, açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlayacağını belirterek, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda açık görüşler başlatılacak. 1 Aralık'tan itibaren açık görüşleri başlatacağız." açıklaması yaptı.
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası, "Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır." diyerek ilk işareti vermişti.
Adalet Bakanlığı, 14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurulmuştu.
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