Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi

14.05.2021 14:00
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Son dakika! Afganistan'dan acı bir haber geldi... Başkent Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi nedeniyle imam dahil 12 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

12 KİŞİ ÖLDÜ

Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz olayı doğrulayarak, patlamada caminin imamı dahil 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kılınan cuma namazını hedef alan saldırı, Taliban'ın bayram boyunca ilan ettiği ateşkes sırasında gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya


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