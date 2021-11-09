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Son dakika: Ağrı'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin kırmızı bültenle aranan zanlı KKTC'de yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Ağrı'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin kırmızı bültenle aranan zanlı KKTC'de yakalandı

09.11.2021 10:26
Son dakika: Ağrı'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin kırmızı bültenle aranan zanlı KKTC'de yakalandı

Son dakika haberi... Ağrı'da 4 yıl önce bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp Türkiye'ye getirilen zanlı tutuklandı.

Ağrı'da 4 yıl önce bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp Türkiye'ye getirilen zanlı tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz 2017'de Bahçelievler Mahallesi'nde araçla takip ettikleri C.A'yı aracında silahla vurarak öldürdükleri ileri sürülen firari 2 zanlının yakalanması için 4 yıllık yoğun çalışma yaptı.

Ekipler, uzun araştırmalar onucunda firari zanlılardan E.E'nin 16 Ekim'de KKTC'de olduğunu tespit etti.

Polisin durumu Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatına (INTERPOL) bildirmesiyle bu zanlının yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

KKTC'nin Gazimağusa kentinde polis ekiplerince yakalanan E.E, İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Polis ekipleri, diğer firari zanlı C.Ö'nün yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili cinayet öncesi zanlılara araç tahsis ettiği iddia edilen bir kişinin de tutuklu bulunduğu belirtildi.???????

Cinayet, Türkiye, Kıbrıs, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ağrı'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin kırmızı bültenle aranan zanlı KKTC'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ağrı'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin kırmızı bültenle aranan zanlı KKTC'de yakalandı - Son Dakika
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