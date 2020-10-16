Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

16.10.2020 19:01

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mide kanseri tedavisi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, mide kanseri tedavisi gören AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kalın, paylaşımında "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

MAHİR ÜNAL DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından Esayan için başsağlığı mesajı paylaştı. Ünal'ın paylaşımı şöyle:

"MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle."

Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

Markar Esayan, Ermeni asıllı Türk yazar, gazeteci ve siyasetçi.

İlkokulu Bomonti Mıhitaryan, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Erkek Lisesi'nde okudu. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı. Master tezi "19. Yüzyıl Ermeni Gerçekçi Edebiyatı'nda Sınıf Çatışmaları, Burjuvazinin Doğuşu ve Modernite" başlığını taşıyan ve alanında bir ilk olan konuyu kapsıyordu. 1997 yılından beri aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi'nde 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Esayan birçok sivil toplum örgütünde çeşitli projelerde çalıştı ve danışmanlık hizmeti verdi.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde elim bir suikasta gitmesiyle Dink sonrası Agos'un yayın hayatına devam edebilmesi adına Etyen Mahçupyan ile birlikte çalıştı. Dink'in birinci ölüm yıldönümünden sonra Agos'tan ayrıldı. Bir süre sonra yazılarına da son verdi.2008 yılı baharından itibaren ise, Taraf gazetesinde çalışmaya başladı."Arada" başlığı altında köşe yazıları yazmayı sürdürdü. 15 Aralık 2012 tarihinde gazete yayın yönetmen ve yardımcısının ani ayrılığından itibaren gazetenin geçici yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Oral Çalışlar ile birlikte, 25 Nisan 2013 tarihine kadar görevini sürdürdü. Gazete bu dönemde başlayan Çözüm Süreci'nde süreci destekleyen en etkili gazete olarak öne çıktı. Öyle ki Akil İnsanlar heyetine en çok üye veren gazete ünvanına sahip oldu.

2013 yazından itibaren Yeni Şafak ve Daily Sabah gazetelerinde, Serbestiyet ve Turkey Agenda internet sitelerinde köşe yazmaya devam etti.

Aynı zamanda edebiyatçı olan yazarın ilk romanı, "Şimdinin Dar Odası" 2004 İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü kazandı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci ve ilk romanın devamı olan romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuruyla buluştu. Üçüncü romanı Jerusalem ise 2011 yılında Timaş yayınevinden çıktı.

Markar Esayan İngilizce ve Ermenice dillerini konuşup yazabilmektedir. Markar Esayan, bir süredir mide kanseri tedavisi görüyordu.

Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

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Son Dakika Güncel Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti - Son Dakika

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