Son dakika! AK PARTİLİ SÜREKLİ HARMANDALI PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA GİBİDİR - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli ilçesi Harmandalı semtindeki çöp depolama tesisinin çevresindeki toprak kaymalarının, iklim değişikliği ve deprem gibi nedenlerle artarak, can ve mal güvenliğine ilişkin büyük tehlike içerdiğini söyledi. Bölgedeki ekolojik dengenin bozulduğunu söyleyen Sürekli, Harmandalı pimi çekilmiş bir bomba gibidir dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in Çiğli ilçesi Harmandalı semtinde toprak kaymasına neden olduğu düşünülen atık depolama tesisinin çevresindeki yarıkları yerinde inceledi. Sürekli, toprak kayması nedeniyle evleri büyük ölçüde yan eğildiği için tahliye edilen vatandaşlarla görüştü. Bölge ziyaretine İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hizal, AK Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar katıldı. Bölgedeki büyük yarıkların net bir şekilde göründüğünü söyleyen Sürekli, Bunlar, çöp tesisinden sızan zehirli atık suların meydana getirdiği kaymalarla oluyor. Özellikle 2013 yılından itibaren eğim kaymaları da başladı. Bunun sebebi çöplükten sızan zehirli atık sulardır. Bu zehirli sular kayaları bile eritiyor. Bu sebeplerden güneybatıya doğru kaymalar meydana geliyor. Burada oluşan sorunlar 20 yılda düzelmez. Ekolojik denge bozuldu. Harmandalı pimi çekilmiş bomba gibi. Harmandalı, Ümraniye gibi olmasın dedi.

'DURUM VAHİM'

Harmandalı'nın İzmir'in kanayan yarası olduğunu ifade eden Sürekli, Bugün yıllardır Çiğlililerin 'Çöpten kent istemiyoruz' diye ifade ettikleri Harmandalı bölgesindeyiz. Burada çok büyük sorunlar yaşanıyor. Son 7-8 yıldır yaşanan sorunlar artık can ve mal tehlikesinin gündeme gelmesine neden oldu. CHP'li belediyenin olduğu dönemde, Harmandalı Kösedere mevkii, vahşi depolama alanı yapıldı. Burada çöp depolama işlemi yapılıyor. İzmir'in bütün çöpleri, evsel atıklar, hastane tıbbi atıkları, hayvan ölüleri, piller 30 yıldır buraya geliyor. Tıbbi atıklar son yıllarda Manisa'ya aktarılmak durumunda kaldı. 30 yıldır burada 45-50 milyon küp çöp oluştu. Bunu 2020 yılındaki TMMOB Çevre Mühendisleri Odası raporları söylüyor. Artık çöp dağları 40-50 metreyi buldu. Bu sorunun çözümü için hiçbir şey yapılmadı. Sadece ilaçlarla geçici çözüm üretmeye çalıştılar ancak geldiğimiz durum vahim. Artık ağır bir ameliyat gerekiyor ifadelerini kullandı.

Soruna ilişkin belediyelerin faaliyetlerini değerlendiren Sürekli, Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi ne yapıyor 'Harmandalı yeniden doğuyor' diye bir sloganla ortaya çıkıp, bir biyogaz tesisi yaptılar. Bu biyogaz tesisi buradan çıkan metan gazının elektriğe dönüştürülmesi amacıyla yapılmış bir tesistir. Bu sorunun çözümüne hiçbir katkısı olmamıştır. Hastalık ortada çözüm yok. 2020 yılında bu vahşi depolama alanında sözde katı atım depolamasına geçilmiştir. Bu durum yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliğine uymak amacıyla yapılmış bir uygulamadır. Vahşi depolama devam etmektedir. Özellikle son yıllarda 30 Ekim depremiyle, iklim değişikliği ve yoğun yağışlarla burada kaymalar artmaktadır. Can ve mal güvenliği tehlikesi söz konusudur dedi.

'ÇÖP ÜSTÜNE ÇÖP KOYUYOR, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMUYOR'

Bölgedeki çöp dökümünün devam ettiğini söyleyen Sürekli, Büyükşehir Belediyesi arıtma tesisleriyle, derelerle Körfezi kirletiyor. Kokuya sebep oluyor. Büyük bir çevre katliamına neden oluyor. Yine buradaki çöp tesisiyle toprak kirletiliyor, su kirletiliyor. Şu an buraya günde 4 bin- 5 bin ton çöp getirilmeye devam ediliyor. Derhal bu alana çöp dökülmesinin durdurulması gerekiyor. Büyükşehir çöp üstüne çöp koyuyor ama taş üstüne taş koymuyor. Gözle görülür bir icraat yok. Bir şeyler yapmak adına yapıyormuş gibi gösteriyorlar. İstinat duvarları örüyorlar, kazık çakıyorlar. Bu kazık çakmaların da tehlikeli olduğu ve sorunu arttırdığı söyleniyor diye konuştu. Sürekli, Tunç Soyer'in başkanlığa geldiği dönemde Pelikanların da başkanıyım, İzmir'i dünya başkenti yapacağım ve İlk görevim arka sıradakilerin sorunlarını gidermek olacak diye cümleler kurduğunu ifade ederek, Geldiğimiz noktada Çiğli'deki feryatları duymuyor. Arka sıradakiler imha olacak ama bunu görmüyor. Buradaki vatandaşlarımızın ifadesine göre, buraya gelip vatandaşların dertleri ve sorunlarını dinlenmiyor. Burası artık çok büyük bir tehlike arz ediyor. Çiğlilerin feryadı için hiçbir şey yapılmadı. Sorunların kaynağı için derhal jeofizik etütlerin yapılıp, bitirilmesi lazım dedi.

'EVİM TOPRAĞIN ALTINA GİRİYOR'

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Yadigar Çeliktaş, Toprak kayması nedeniyle mağdur olup evlerinden tahliye olan ailelerden biriyim. Evlerimizin akıbeti için hiçbir görüşme olmadı. Tahliye edilen evlerimizin emsali neyse, bedeli neyse onu istiyoruz diye konuştu.

Evinden tahliye edilen bir diğer vatandaş Hümeyra Turan, Evimi toprak basıyor. Ben aralıklarla dozerleri çağırıp para ödeyerek toprakları aldırıyorum. Evimi o şekilde bekletiyorum, yoksa toprağın altına girecek. Çok tedirginiz, çok üzgünüz. Hakkımızın verilmesini istiyoruz dedi.