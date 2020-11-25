Son dakika... Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkındaki karar yarın açıklanacak - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın, yaklaşık 3,5 yıl süren yargılamasında sona gelindi. Yarın görülecek 516'ncı celsede sanıklar hakkındaki hüküm açıklanacak.

Davanın görülmesine, Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ağustos 2017'de Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla davada yer aldı. Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi. Yaklaşık 2 bin klasörü bulan dava dosyası kapsamında, darbecilerce o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 77 kişi de maktul olarak kayda geçti.