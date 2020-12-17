Son dakika: Anadolu Masalları Projesiyle öğrencilere tutumlu olma ve Türk malının önemi anlatıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Anadolu Masalları Projesi kapsamında öğretmenler tutum, yatırım ve Türk malını ön plana çıkaran masalları canlı yayınla öğrencilere anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun iş birliğinde Anadolu Masalları Projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında öğretmenler, Çubuk Şehir Müzesinde, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç'ın konuk olduğu canlı yayınla öğrencilere tutumlu olma, yatırım ve Türk malı ile ilgili masallar anlattı.

Öğretmenler masallarda hem yörenin tarihi yerleri, türküleri, hem de yöresel lezzetlerine öğrencilere ve velilere aktardı.

Başkan Demirbaş, canlı yayın sonrası yaptığı açıklamada, ilçenin turşusuyla ünlü olduğunu, öğretmenlerin anlattığı tuz masalı sayesinde tuzun ve yerli malının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladıklarının kaydetti.

Anadolu Masalları Ankara Proje Koordinatörü Havva Ay ise Türkiye'de Anadolu Masallarını duymayan çocuk kalmayana kadar çalışacaklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle uzaktan masal anlatmaya devam ettiklerini belirten Ay, "Anadolu Masalına dahil ettiğimiz 81 masalımız var. Her geçen gün hem masal öğretmenlerimiz hem de masalları öğrettiğimiz öğrencilerimiz artıyor." dedi.

Anadolu Masal ekibinden Havva Geylan de masallar sayesinde eğlenceyi de işin içine katarak çocuklara birçok bilgiyi verdiklerini kaydetti.