Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu! - Son Dakika
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Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!

15.08.2022 18:21
Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak sebebiyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara'da sabahtan bu yana etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Aşırı yağış nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrildi. Kolonların altında kalan 3 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞAHİN: 2 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Vahim olay hakkında açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Son Dakika: Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak can aldı

YARIM SAATTE 12 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Diğer yandan Ankaralılar, gün boyunca yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Ankara'da etkili olan sağanağa ilişkin, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü" dedi.

Son Dakika: Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak can aldı

ŞİDDETLİ RÜZGAR, AĞAÇLARI DEVİRDİ

Kentteki şiddetli rüzgar ve fırtınadan ağaçlar da zarar gördü. Gazi Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Ambulanslar ise ters yönden gitmek zorunda kaldı. Ağaçların kaldırılmasının ardından trafik bir nebze de olsa eskiye dönebildi.

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SON DAKİKA: Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu! - Son Dakika
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