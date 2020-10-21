Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı yöresel ürünleri Halk Et mağazalarında satışa sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Et satış mağazaları etin yanı sıra doğal ve geleneksel yöntemler izlenerek yapılan ürünleri de Antalyalılarla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinin desteklediği KORKOOP üyesi kadınların yaptığı tarhana, erişte, salça gibi ürünler Halk Et mağazalarında satışa sunuldu.

Mağazalarda yerini alan KORKOOP'un yöresel ürünleri ilgi gördü.

Manavgat'ta defne fidanı yardımı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince Manavgat ilçesinde defne üreticiliğinin yoğun olarak yapıldığı Sırtköy Mahallesi'nde kooperatif üyelerine defne fidanı yardımı yapıldı.

Sırtköy Mahalle Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen fidan dağıtımının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda çiftçilere defne fidanının dikimi, sulama ve gübre verilmesinin nasıl yapılacağı detaylı anlatıldı.

Esentepe ve Erenköy mahallelerine asfalt hizmeti

Kepez Belediyesi, Esentepe ve Erenköy mahallelerinin altyapı çalışmalarından dolayı bozulan parke taşlı yollarını yeniliyor.

Her iki mahallede önceki dönemlerde yapılan ve altyapı çalışmalarından dolayı kullanılamaz hale gelen parke taşlı yollar, yerini sıcak asfaltlı yollara bırakıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Esentepe Mahallesi'nin kuzeyinde yer alan Şehit Turgut Burkay Korkmaz Caddesi'nin asfaltını yeniledi. Caddeye 4 bin ton asfalt döküldü.

Altınova'da yol çalışmaları devam ediyor

Kepez Belediyesi, Altınova Mahalllesi'nde iki çevre yolunu birbirine bağlayacak 25 metre genişliğinde yol açıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınova'nın imar planında olmasına rağmen kapalı olan yollarını da ulaşıma açıyor.

Yol yapımını denetleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Altınova'ya çok emek verdik. Bu emekler, şehre değer olarak geri dönüyor." dedi.