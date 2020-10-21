Son Dakika | Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Son Dakika | Antalya'dan kısa kısa

21.10.2020 13:27
Son Dakika | Antalya'dan kısa kısa, System.String[]

Son dakika haber: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı yöresel ürünleri Halk Et mağazalarında satışa sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı yöresel ürünleri Halk Et mağazalarında satışa sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Et satış mağazaları etin yanı sıra doğal ve geleneksel yöntemler izlenerek yapılan ürünleri de Antalyalılarla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinin desteklediği KORKOOP üyesi kadınların yaptığı tarhana, erişte, salça gibi ürünler Halk Et mağazalarında satışa sunuldu.

Mağazalarda yerini alan KORKOOP'un yöresel ürünleri ilgi gördü.

Manavgat'ta defne fidanı yardımı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince Manavgat ilçesinde defne üreticiliğinin yoğun olarak yapıldığı Sırtköy Mahallesi'nde kooperatif üyelerine defne fidanı yardımı yapıldı.

Sırtköy Mahalle Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen fidan dağıtımının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda çiftçilere defne fidanının dikimi, sulama ve gübre verilmesinin nasıl yapılacağı detaylı anlatıldı.

Esentepe ve Erenköy mahallelerine asfalt hizmeti

Kepez Belediyesi, Esentepe ve Erenköy mahallelerinin altyapı çalışmalarından dolayı bozulan parke taşlı yollarını yeniliyor.

Her iki mahallede önceki dönemlerde yapılan ve altyapı çalışmalarından dolayı kullanılamaz hale gelen parke taşlı yollar, yerini sıcak asfaltlı yollara bırakıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Esentepe Mahallesi'nin kuzeyinde yer alan Şehit Turgut Burkay Korkmaz Caddesi'nin asfaltını yeniledi. Caddeye 4 bin ton asfalt döküldü.

Altınova'da yol çalışmaları devam ediyor

Kepez Belediyesi, Altınova Mahalllesi'nde iki çevre yolunu birbirine bağlayacak 25 metre genişliğinde yol açıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınova'nın imar planında olmasına rağmen kapalı olan yollarını da ulaşıma açıyor.

Yol yapımını denetleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Altınova'ya çok emek verdik. Bu emekler, şehre değer olarak geri dönüyor." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Altınova, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek "Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadının hayatı karardı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar
Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi         
13:14
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi         
12:25
Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı         
11:53
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
2 kez vurulan, cezaevinden firar eden 2 kez vurulan, cezaevinden firar eden "namlı dolandırıcı" yakayı ele verdi         
10:35
Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı         
10:16
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei