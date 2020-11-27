Son Dakika | Azdavay Belediyesi "Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü"ne layık görüldü - Son Dakika

Son Dakika | Azdavay Belediyesi "Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü"ne layık görüldü

27.11.2020 17:35
Son Dakika | Azdavay Belediyesi

Son dakika haberi... Azdavay Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonunca 2002 yılından bu yana verilen "Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü"ne layık görüldü.

Azdavay Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonunca 2002 yılından bu yana verilen "Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü"ne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılım sağlayarak ödül kazanan belediyelerin belli olduğu aktarıldı.

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturarak erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen haftaya bu yıl en yüksek katılımı gösteren ülkenin, 551 belediye ile Türkiye olduğu belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sektörel Politikalar Daire Başkanı Burcu Altınordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Duman, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları Sektör Yöneticisi Akif Türkel ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımıyla oluşan jürinin, belediyelerin hafta kapsamındaki çalışmalarını değerlendirdiği anlatıldı.

Açıklamada, değerlendirme sonucunda Avrupa Hareketlilik Haftası faaliyetleri, kalıcı önlemler ve 22 Eylül Arabasız Gün kıstaslarını yerine getiren, "hareketlilik.tbb.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapan belediyeler arasından Bursa, Mersin, Şanlıurfa büyükşehir belediyeleri ile Uşak, Yenimahalle, Yenişehir, İspir, Safranbolu ve Azdavay belediyeleri olmak üzere 9 belediyenin ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Azdavay, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Azdavay Belediyesi 'Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika


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