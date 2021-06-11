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BALIKESİR - Bakan Karaismailoğlu AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

BALIKESİR - Bakan Karaismailoğlu AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti

11.06.2021 17:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece yeni ticaret yollarındaki hakimiyetimizi geliştirmeye değil, Türkiye'nin küresel aktörlerden biri olmasına da katkı sunacak Kanal İstanbul projemize de benzer sesler yükselmeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece yeni ticaret yollarındaki hakimiyetimizi geliştirmeye değil, Türkiye'nin küresel aktörlerden biri olmasına da katkı sunacak Kanal İstanbul projemize de benzer sesler yükselmeye devam ediyor. Aslında bu sesler hiç kesilmedi. Ülkemizin gelişmesinin ve milli bağımsızlığının önünde bir set olmak istediler ama beceremediler." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri dünya çapındaki yatırımların tek amacının Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin süper lojistik merkez olma hedefiyle yoluna devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Açılışını gururla yaptığımız Filyos Limanımızdan, İstanbul- İzmir Otoyolu'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Marmaray'a kadar yaptığımız her proje, ülkemizin bütünsel kalkınmasını sağlayacak her adım durdurulmak isteniyor birileri tarafından. Adım attığımızda, karşımızda 'istemezük' diyenleri buluyoruz. Oysa bunlar, teknik bilgi ve birikimle planlanan, kararlılıkla ve alın teriyle tamamlanarak halkımıza sunulan, değer katan hizmetler. Bölgemizin ve ülkemizin gelişimini, istihdamını, ekonomisini ve geleceğini garanti altına alan projeleri yapmaya devam edeceğiz. Sadece yeni ticaret yollarındaki hakimiyetimizi geliştirmeye değil, Türkiye'nin küresel aktörlerden biri olmasına da katkı sunacak Kanal İstanbul projemize de benzer sesler yükselmeye devam ediyor. Aslında bu sesler hiç kesilmedi. Ülkemizin gelişmesinin ve milli bağımsızlığının önünde bir set olmak istediler ama beceremediler. Türkiye'nin kendi içine hapsolmasını, başkalarının piyonu olmasını istediler ama olmadı. Ne dün ne bugün ne de yarın bunu başaramayacaklar. İzin vermeyeceğiz. Bizler, halkımıza daha çok iş imkanı sunmak, ekonomimizi geliştirmek, gençlerimize pırıl pırıl bir gelecek sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Türkiye'nin geleceği için 2053, 2071 vizyonlarını öngörerek hazırlanan, dünya çapındaki projelerimizi hayata geçirmekten vazgeçmeyeceğiz."

Altınova ve Ayvalık'taki balıkçı barınaklarıyla ilgili projelere başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bunları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin en fazla yaşandığı 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin büyüme rakamının yüzde 7 olarak gerçekleşmesinin, devlet ve milletin başarısının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ulaştırma yatırımları yatırım programında yüzde 31 ile en büyük paya sahip

Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımlarının 2021 yılı yatırım programında yüzde 31 ile en büyük payı oluşturduğunu dile getirdi.

2003 yılından bu yana ulaşım ve iletişim alanında üretilen çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 96 milyar lira yatırım yaparak hayata geçirdiklerini aktaranbildiren Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyar liraya ulaşacak. 2003-2020 yılları arasında yatırımlarımızın gayrisafi yurtiçi hasılaya 395 milyar dolarlık, üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi söz konusu. Projelerimizle yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2003'ten bu yana ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının sanayiye toplam katkısı 225 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülke genelindeki ulaşım ve iletişim yatırımlarımızdan ülkemizin önemli şehirlerinden olan Balıkesir de hak ettiği payı almaktadır. Hükümetlerimiz döneminde Balıkesir'in ulaşım ve erişim yatırımları 17 milyar 37 milyon lirayı aşıyor. 2003 yılında Balıkesir'deki bölünmüş kara yolu uzunluğunu 70 kilometreden alıp, yaklaşık 9 kat artırarak 686 kilometreye çıkardık. Balıkesir'deki yolların yarısına yakını bölünmüş yol kalitesindedir. 2003-2021 yılları arasında Balıkesir'de 205 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. İlde yapılan 111 adet köprünün toplam uzunluğu 7 kilometreyi buluyor. 1993-2002 yılları arasında Balıkesir'deki kara yolları için sadece 677 milyon lira harcanmışken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 11 kata yakın artırarak 7 milyar 297 milyon liraya çıkardık. Halen Balıkesir'de devam eden 16 adet kara yolu yatırımlarının proje maliyet toplamı 1 milyar 563 milyon lira olduğunun altını çizmek isterim."

Bakan Karaismailoğlu, demir yolu yapım çalışmalarının devam ettiğini, Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demir yolu projesinin de sürdüğünü bildirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı da ziyaret eden Karaismailoğlu, basına kapalı yapılan görüşmede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından Zağanos Paşa Camisi etrafındaki esnafla görüşen Karaismailoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz karşıladı. Yılmaz, görüşmede il genelinde yapılan çalışmalara ilişkin Karaismailoğlu'na bilgi verdi.

BALIKESİR - Bakan Karaismailoğlu AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti
BALIKESİR - Bakan Karaismailoğlu AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti
BALIKESİR - Bakan Karaismailoğlu AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti
BALIKESİR - Bakan Karaismailoğlu AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti

Balıkesir, AK Parti, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Bakan Karaismailoğlu AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika


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