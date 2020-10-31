Son dakika... Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 28'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 28'e yükseldi
31.10.2020 16:00
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 28'e yükseldiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 28'e yükseldiğini, 3'ü ağır 7 kişinin yoğun bakımda olmak üzere 243 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.
Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 28'e yükseldi
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 28'e yükseldiğini, 3'ü ağır 7 kişinin yoğun bakımda olmak üzere 243 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.
Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 acil yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.
ANKARA, -
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