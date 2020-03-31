Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını sonrası başlattıkları yardım kampanyalarının banka hesaplarına bloke koyulmasıyla ilgili konuştu. Soylu, yardım toplamanın vali iznine tabi olduğunu belirterek, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet oluşturmak istiyorsunuzdur. Bunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yarım saat anlattım." dedi.

"EKREM İMAMOĞLU'NA YARIM SAAT ANLATTIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesap numaraları açıklayıp koronavirüs yardımı toplaması ve sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hesaplara bloke konulmasıyla ilgili konuşan Soylu, sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini açıkladı.

Soylu, "Eğer vali izin vermişse yardım toplayabilirsiniz. Devlet izin vermeden, vali izin vermeden siz yardım kampanyası başlatıp hesap numaraları açıklarsanız, yeni bir devlet, yeni bir hükümet oluşturmak istiyorsunuzdur. Bunu bugün beni arayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yarım saat anlattım. Yine iki tane belediye başkanı, CHP Grup Başkan Vekili sayın Engin Altay'la sayın Seyit Torun'a da bunu izah ettim. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğinin kanunla birlikte izah ettim. Ama tabi ki belediye bağış alabilir. Daha yeni Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağış aldı. Peki nasıl aldı? Belediyeler iki türlü bağış alabilirler. Şartlı bağış ve şartsız bağış amabu yardım değildir. Yardım toplama il bağışı ayırcan belediye kanunu vardır Bu ikisi birbirinden ayrı." dedi.

BELEDİYELERİN HESAPLARA BLOKE KONMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valiliğine 'Yardım toplama' konulu bir genelge göndermişti. Yardım Toplama Kanunu'na göre, bağış ve yardım toplamak isteyen kurumların 'yetkili makamdan izin alma zorunluluğu' olduğu belirtilen genelgede, belediyelerin bu kanundan muaf olmadıkları belirtildi. "Bazı belediyelerin izin almadan yardım topladığı görülmüştür" denilen genelgede, izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetlerine kovuşturma uygulanacağı ifade edildi.Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirildi. Bu genelgenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyalarının paralarının toplandığı hesaplara bloke kondu.

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