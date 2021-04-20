Son dakika! Bakan Soylu: KADES'e 75 bin 592 kadın ihbarda bulundu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 24 Mart 2018'de kullanıma açılan Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) 20 Ocak 2021'e kadar 75 bin 592 kadının ihbarda bulunduğunu söyledi.

Bakan Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla kullandığı KADES ile ilgili istatistiki verilerin açıklanmasına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Soylu, kolluk kuvvetlerince 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin 'uygulama yönetmenliği'ni anımsatarak, bu kapsamda gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Soylu, "Bahse konu kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; 81 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde polis amirliklerinde, 24 saat esasına göre görevlendirilen personel tarafından hizmetler yürütülmektedir. Aile içi kadına yönelik şiddet mağduru kadınların KADES ve 155 polis imdat acil çağrı merkezine ulaşmaları halinde olay yerine en yakın ekip sevk edilmektedir. KADES kullanıma açıldığı 24 Mart 2018 tarihinden, 20 Ocak 2021 tarihine kadar 75 bin 592 kadın vatandaşımız ihbarda bulunmuştur" dedi.